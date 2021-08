Caterina Balivo, rivelazione inaspettata: è successo subito dopo le nozze

Caterina Balivo fa una confessione sul matrimonio: “Vi svelo cosa ho fatto con il vestito indossato il giorno dopo”

Caterina Balivo, molto spesso condivide sui social le sue riflessioni e le sue confessioni, tiene infatti una rubrica apposita denominata CaterinaSecret. In queste ore, inoltre, la bella conduttrice campana ha fatto una rivelazione inaspettata sulle nozze o meglio su ciò che ha fatto subito il fatidico giorno del matrimonio con l’imprenditore Guido Maria Brera: comprare un vestito per l’occasione con l’intento però di riciclarlo e di non usarlo una volta sola. Nel dettaglio l’ex conduttrice di Detto Fatto e Vieni da me ha ammesso:

“Oggi ho rispolverato il vestito che ho messo il giorno dopo il matrimonio, quindi mi raccomando anche quando fate degli acquisti per l’evento della vostra vita pensate che dopo il matrimonio la vita continua.”

Caterina Balivo, riciclato il vestito indossato dopo le nozze: “Non butto nulla”

Caterina Balivo in questi mesi non ha mai nascosto di essere diventata più attenta alle tematiche ambientali, promuovendo diverse iniziative in tal senso. Oggi la conduttrice di Vieni da me e Detto Fatto ha rivelato tramite il suo profilo Instagram di aver riciclato l’abito utilizzato subito dopo il matrimonio con Guido Maria Brera. Caterina Balivo, inoltre, ha aggiunto:

“Non voglio darvi consigli, ma mi piace questo mio aspetto green, non butto nulla e riutilizzo tutto.”

Caterina Balivo in vacanza con tutta la famiglia, sulla figlia ammette: “Non riesco a starle dietro”

Caterina Balivo nei giorni scorsi si è detta addolorata con un toccante messaggio. Oggi invece in vacanza con tutta la famiglia dopo aver corso con la figlia Cora per le stradine di Capri ha ammesso: “Non riesco più a starle dietro.” Tanti, infine, sono i rumor su un possibile ritorno in tv della conduttrice ma per adesso non risulta alla guida di nessun nuovo programma.

