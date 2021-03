caterina-balivo-rompe-il-silenzio-(video):-“sono-stata-sommersa-da…”

Caterina Balivo racconta su instagram: “Ieri sono stata sommersa di auguri”. Spente 41 candeline

Ha compiuto 41 anni Caterina Balivo ieri, 21 febbraio, motivo per il quale qualche ora fa ha scritto un lungo post su instagram per ringraziare tutti i suoi fans, ex spettatori di Vieni da me ma anche attuali telespettatori de Il cantante mascherato, per i tantissimi messaggi di auguri che le hanno mandato. Condividendo il video visibile nel secondo paragrafo, ha scritto infatti: “Ieri mi avete sommerso di auguri e per ringraziarvi tutti posto il momento più romantico della giornata, che è stato anche l’unico!”.

Caterina Balivo ringrazia i suoi fans per gli auguri di compleanno: “Ho spento le candeline”

Sempre continuando il post in questione Caterina Balivo su instagram ha scritto inoltre: “Arrivata a Milano oggi e ho ancora spento candeline… mi sa che potrei continuare per tutta la settimana!”. A farle gli auguri sui social ieri sono stati anche diversi personaggi del mondo della tv, come Giovanni Ciacci (che ha lavorato con lei a Detto Fatto per diversi anni), Stefano Oradei, Ambra Angiolini, Elisabetta Gregoraci e tanti altri. Si nota inoltre un commento della sorella Sarah e un like del collega Alberto Matano, oltre a messaggi di Elisa D’Ospina, Francesca Barra, Giusy Buscemi, Daniela Ferolla, Alessandra Pierelli e altri ancora.

Il cantante mascherato 2021, venerdì sera l’ultima puntata: Caterina Balivo pronta per la finale

Compleanno a parte, lo ricordiamo, venerdì sera Caterina Balivo sarà ancora una volta nella giuria de Il cantante mascherato accanto a Flavio Insinna (con il quale ha avuto un divertente battibecco nella puntata precedente), Francesco Facchinetti, Patty Pravo e Costantino Della Gherardesca, per provare ad indovinare chi si nasconde dietro le quattro maschere rimaste in gara. Peraltro proprio oggi Caterina ha commentato una foto della Farfalla, pubblicata sul profilo instagram de Il cantante mascherato, dicendosi convinta che sia Mietta: sarà così?

