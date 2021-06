caterina-balivo,-sfuma-il-sogno:-clamoroso-dietrofront-della-rai

Brutte notizie per la presentatrice Caterina Balivo, c’è stato un clamoroso dietrofront deciso dalla dirigenza Rai. Ecco che cosa è successo nello specifico.

La showgirl Caterina Balivo (screenshot da Instagram)

Brutte notizie per Caterina Balivo, presentatrice e showgirl della Rai. Nata a Napoli nel 1980, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella. In televisione ha esordito nel 2000, a soli 20 anni, come valletta al fianco di Fabrizio Frizzi nel programma tv Scommettiamo che…?

Il successo è arrivato soprattutto grazie al programma tv Festa Italiana, in onda su Rai 1 ogni pomeriggio. Ha condotto il programma dal 2005 al 2010 con un ottimo riscontro a livello di ascolti. L’ultimo programma che ha condotto è stato Viene da me, dal 2018 al 2020.

Non tutti sanno che la showgirl napoletana ha partecipato da attrice anche ad un film chiamato Il regalo di Anita nel 2003. Ha avuto anche delle piccole esperienze nell’ambito del teatro e della radio. Inoltre, nel 2020, ha vinto il prestigioso premio Cicciano International Awards come donna dell’anno.

Caterina Balivo, ecco la clamorosa decisione della dirigenza Rai.

Secondo le ultime indiscrezioni, Caterina Balivo resterebbe fuori dalla programmazione Rai. La notizia non è ancora confermata ufficialmente ma tutto sembra andare in questa direzione. Quindi il suo programma Vieni con me sembra che non andrà in onda in estate e quindi resterà fermo.

In teoria, secondo i piani iniziali, il programma Italia Sì sarebbe dovuto andare in onda accorciando la durata, per lasciare appunto spazio al programma Viene da me. Ma così non è stato, infatti la trasmissione condotta da Marco Liorni è stata confermata con la sua solita durata di due ore e mezza.

Per il momento si tratta solamente di indiscrezioni, nei prossimi giorni vedremo se sarà confermata questa decisione oppure no. Se fosse così, la conduttrice napoletana rischierebbe di rimanere senza programmi e i fan si sono già lamentati per questa possibile decisione.