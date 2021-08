caterina-balivo-smonta-le-polemiche-sul-seno:-“non-avrei-problemi-ad-ammetterlo”

Caterina Balivo rompe il silenzio e ammette: “Seno rifatto? Non avrei problemi ad ammetterlo”

Continuano le vacanze di Caterina Balivo che dopo la Campania si è spostata in Sardegna insieme al marito Guido Maria Brera. L’ex conduttrice Rai di Detto Fatto e Vieni da me spesso condivide foto e stories su Instagram dove immortala i posti visti e delle sue riflessioni e ciò lo ha fatto anche poche ore fa chiedendo ai suoi follower: “Cosa pensate quando fate i selfie?” Domanda cui non sono mancati anche commenti più cattivi come quello di un utente che ha ipotizzato come sia palese che il suo seno sia rifatto. In realtà, la conduttrice ha smentito già passato di essere ricorsa alla chirurgia estetica ed oggi lo ha ribadito aggiungendo che non avrebbe problemi ad ammetterlo qualora fosse vero il contrario.

Caterina Balivo smentisce con una battuta di aver rifatto il seno: “È solo ciccia”

Nei mesi scorsi Caterina Balivo aveva spiegato cos’è successo al suo seno, oggi, nuovamente incalzata sui social ha smentito di essersi rifatta il seno con una battuta:

“Mia Cara no solo ciccia in più ovunque: non avrei problemi a condividerlo. Ma sono tutte mie.”

Tuttavia, nonostante l’ennesima smentita di Caterina Balivo (che di recente ha detto la sua sul terzo figlio) alcuni utenti sono rimasti fermi sulla loro convinzione.

Caterina Balivo in vacanza con il marito Guido Maria Brera: nessun ritorno in onda settembre?

Non solo commenti cattivi ovviamente, il post di Caterina Balivo ha raccolto anche complimenti e like da parte dei suoi sostenitori. La conduttrice per il momento si gode le sue vacanze in Sardegna con il marito Guido Maria Brera mentre i due figli Guido Alberto e Cora sono stati lasciati ai nonni. Dopo le vacanze, tuttavia, per la bella aversana non sembra essere previsto all’orizzonte il suo ritorno in tv a settembre.

