caterina-balivo-sui-social-senza-freni-“nessuno-deve-…”

Caterina Balivo è una bellissima donna ma soprattutto una bravissima conduttrice televisiva apprezzata da un numero sempre crescente di persone. L’ex conduttrice di ‘Vieni da me’ in piena pandemia ha avuto il coraggio di prendere una decisione molto importante ovvero quella di allontanarsi dal mondo della televisione per salvaguardare la sua salute ma soprattutto quella delle persone a lei care. Per mantenere il contatto con i suoi fan la Balivo ha però continuato ad utilizzare con frequenza i social network, e proprio tramite il suo profilo Instagram ha voluto rivolgere un particolare appello al sindaco di Amalfi. Ma esattamente, che cosa è accaduto?

L’appello di Caterina Balivo

Caterina Balivo nei mesi scorsi si è trovata a prendere una decisione molto importante ovvero quella di allontanarsi momentaneamente dalla televisione per potersi dedicare alla famiglia e allo stesso tempo salvaguardare la salute delle persone a lei care. Una decisione questa molto importante che però non l’ha allontanata dal suo pubblico che continua a seguirla con molta attenzione ed affetto anche sui social network. La presentatrice è solita condividere momenti della sua quotidianità sul suo profilo Instagram e proprio in questi giorni è stata in vacanza ad Amalfi, un meraviglioso posto dove però non era mai stata prima nonostante sia campana. A colpire in particolar modo la Balivo è stato il Duomo di Amalfi davanti al quale ha voluto lanciare un appello molto particolare al sindaco. “Un appello al sindaco. Non fate sedere nessuno su quelle scale meravigliose del duomo. Fate come ha voluto la sindaca di Roma per Piazza di Spagna”, queste nello specifico le sue parole.

La presentatrice felice ad Amalfi

Caterina Balivo si sta quindi godendo le vacanze estive in Italia. La donna tramite Instagram ha reso i suoi fan partecipi della vacanza e durante la visita ad Amalfi ha raccontato di uno speciale incontro fatto proprio sulle scale del Duomo. “Attenzione ragazzi: c’è qualcuno che si sta sposando adesso. Auguri sposi! Ma perché le mie sorelle non si sono sposate qui? Non si sa”. La Balivo ha quindi avuto la fortuna di assistere ad un matrimonio avvenuto proprio nel Duomo di Amalfi a seguito del quale ha voluto lanciare anche un appello a tutti i futuri sposi.

L’appello ai futuri sposi

“Prenotate il duomo di Amalfi: effetto “wow” assicurato”, queste le parole espresse dalla presentatrice rimasta veramente sorpresa ed affascinata dal Duomo di Amalfi e dal matrimonio organizzato al suo interno.