caterina-balivo:-terzo-figlio-in-arrivo?-la-risposta-inaspettata

Caterina Balivo pronta per il terzo figlio dopo Guido Alberto e Cora? Lei smentisce: “Punto a fare la nonna”

È bastato un post pubblicato da Caterina Balivo su Instagram (spiegato nel dettaglio nel secondo paragrafo) per accendere il gossip tra i suoi fan e sostenitori Caterina Balivo è incinta del terzo figlio? Lei ed il marito Guido Maria Brera sono pronti ad allargare la famiglia dopo Guido Alberto e Cora? Per il momento assolutamente no, a chi le chiedeva del terzo figlio, infatti, la conduttrice campana ha risposto ironica: “Puntiamo a fare la nonna senti a me”. E tra i vari commenti spicca anche quello di Costanza Brera, figlia dell’imprenditore e scrittore nata da una sua precedente relazione, che ha rivelato: “Anche io ti prego Cateeeeeee.” “Costi se mi aiuti si ma scappi sempre” le ha risposto divertita la conduttrice. Insomma per il momento Caterina Balivo non è incinta.

Caterina Balivo fa una rivelazione curiosa sulla figlia Cora: “Ecco il nome che vorrei per mia nipote”

Nel frattempo, continuano le vacanze di Caterina Balivo e l’ex conduttrice di Detto Fatto e Vieni da me spesso le condivide con chi la segue mostrando foto e video sui social. Ed in queste ore il gossip su una presunta gravidanza di Caterina Balivo è nato da una curiosa rivelazione sulla figlia Cora, nata insieme all’altro figlio Guido Alberto dal matrimonio con l’imprenditore Guido Maria Brera. Infatti, su Instagram Caterina Balivo, postando una foto di lei sotto un Oleandro ha ammesso tra il serio e l’ironico:

“Pensavo… vorrei che Cora chiamasse mia nipote Oleandra!”

Caterina Balivo ammette ironica sui social: “Il nome Oleandra è ufficiale che non piace”

La riflessione di Caterina Balivo su Instagram sul nome che vorrebbe per una sua eventuale e futura nipote, di tempo ovviamente ce ne vorrà molto se si considera che la figlia Cora ha solo 4 anni, ha scatenato i commenti degli utenti. In pochi hanno apprezzato il nome Oleandra mentre molti altri no, un’utente per esempio ha scritto: “No! Speriamo che Cora, metta alla figlia un nome più bello!!”. E la risposta della conduttrice alla fine è stata categorica: “Bene non piace è ufficiale.” Di recente la conduttrice ha fatto un’altra rivelazione sul matrimonio.

