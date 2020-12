caterina-balivo-via-per-sempre-dalla-tv?-lei-rompe-il-silenzio

Caterina Balivo è assente dal piccolo schermo ormai da diverso tempo ed i fan ne sentono la mancanza, tornerà?

Il debutto di Caterina Balivo in televisione è stato nel 1999, quando aveva 19 anni, come finalista del concorso di bellezza Miss Italia. La giuria in quell’occasione decise di premiare un’altra ragazza, relegandola solamente al terzo posto, ma per lei è stata comunque l’occasione per intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo il concorso di Salso Maggiore Terme, infatti, Caterina è stata chiamata da Fabrizio Frizzi per fare la valletta a Scommettiamo che?, quindi, sempre nel 2000, ha fatto l’inviata per vari programmi Rai.

Il ruolo di inviata era per lei solo un trampolino di lancio per poter diventare un giorno la conduttrice di un programma tutto suo. La prima occasione è arrivata con Uno Mattina Estate, quindi Uno Mattina e poi Pomeriggio sul 2. Il programma che però l’ha lanciata definitivamente è stato Detto Fatto, interamente ideato dall’ex reginetta di bellezza. Dopo aver raggiunto il successo, Caterina ha lasciato la sua creatura per dirigere un nuovo programma, questa volta su Rai Uno: Vieni da me.

Quanto tornerà in onda Caterina Balivo?

Divenuta ormai una celebrità del piccolo schermo, Caterina ha raccolto successo e approvazione anche con il suo ultimo programma. In questo 2020, però, la trasmissione ha subito una battuta d’arresto a causa del Covid. Durante il primo lockdown Caterina ha interrotto le dirette per esigenze di distanziamento sociale, e quando è terminato ha rinunciato a tornare in onda perché riteneva che non fosse quello il periodo adatto per un programma come il suo.

A mesi di distanza da quella scelta la Balivo è ancora assente dagli schermi ed i fan cominciano a domandarsi se e quando potranno tornare a passare i pomeriggi in sua compagnia. Uno di loro ha approfittato di un piccolo sondaggio lanciato dalla conduttrice sulla sua pagina Instagram per informarsi a tal proposito. Caterina chiedeva ‘A cosa non rinunceresti mai più dopo quest’anno?’ ed il follower le ha risposto: “A Caterina Balivo in tv”.

La dimostrazione d’affetto, una delle tante in questi mesi, ha lusingato e fatto piacere alla conduttrice campana che ha risposto con una foto in mascherina e una didascalia eloquente: “Prima o poi tornerò”. Sebbene non abbia fornito dettagli su come, con cosa e quando tornerà, appare evidente che Caterina abbia già in programma di fare il suo ritorno in tv ed i fan non vedono l’ora.

