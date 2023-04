Católicos celebram Domingo de Ramos em Aracaju

A celebração marca o início da Semana Santa. Celebração do Domingo de Ramos em frente á Paróquia São Judas Tadeu em Aracaju (SE)

Pascom

Neste dia 2 de abril, católicos celebram o Domingo de Ramos em várias paróquias de Aracaju. A celebração marca o início da Semana Santa, que termina com o Domingo de Páscoa.

No começo da manhã, fiéis saíram em procissão pelas ruas do Centro da capital, em direção à sede provisória da Catedral Metropolitana, onde uma missa foi celebrada marcando a abertura da atividades desta semana.

Procissão do Domingo de Ramos pelo Centro de Aracaju (SE)

Pascom

Na Paróquia São Judas Tadeu, no Bairro América, em Aracaju, teve missa nas primeiras horas do dia. Também foi realizada uma celebração especial para as crianças em frente ao templo religioso.

Missa de Ramos na Paróquia São Judas Tadeu em Aracaju (SE).

Pascom

No Bairro Suissa, na capital, fiéis também participaram de uma procissão, que terminou com a tradicional missa, na Paróquia Nossa Senhora do Carmo.

Fiéis da Paróquia Nossa Senhora do Carmo pelas ruas do Bairro Suíssa

Pascom

Na Paróquia Jesus Cristo Ressuscitado, no Bairro Treze de Julho, uma missa para benção dos Ramos foi celebrada às 11h15. À noite acontece uma procissão pelas ruas do bairro.

Missa de Ramos na Paróquia Jesus Cristo Ressuscitado em Aracaju (SE)

Pascom

O Domingo de Ramos remete a um texto bíblico no livro de Mateus, em que é detalhada a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, montado em um jumento. Nesta ocasião, segundo a bíblia, ele é recebido com festa, aclamação e saudação com ramos.

pappa2200