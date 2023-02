Causa câncer? Derruba aviões? Mata pássaros? Pesquisadores desmistificam a chegada do 5G

Internet de quinta geração atua em frequência similar às já existentes há mais tempo, apontam especialistas. Veja como ocorrem os testes de segurança. ‘Revolução 5G’: confira se a nova tecnologia traz algum risco aos usuários

O 5G chegou e, na mesma velocidade que promete deixar a internet, trouxe junto boatos que causam preocupação aos usuários. As informações falsas que circulam nas redes sociais vão desde riscos de contrair doenças a quedas de aviões por causa da frequência.

Para desmistificar a chegada da internet de quinta geração, a EPTV, afiliada da TV Globo, ouviu especialistas no assunto, que detalharam os cuidados que são tomados com a tecnologia. O conteúdo integra uma série de reportagens do EPTV1 sobre o 5G, transmitida nesta semana.

LEIA TAMBÉM

Entenda o que muda na prática com a chegada do 5G

‘Internet das coisas’: como o 5G poderá beneficiar setores da indústria, agricultura e medicina

Veja como é o processo para que um celular com 5G possa ser utilizado no Brasil

Pesquisador de engenharia e tecnologia do Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), Hugo Rodrigues Filgueiras afirma que a frequência utilizada pelo 5G não é muito diferente das demais.

“A gente escuta muitas dúvidas relacionadas, se vai modificar o DNA humano, se esquenta prótese, mata passarinho. A gente tem que entender que, do ponto de vista de radiofrequência, o sinal que vai para o ar, é muito similar aos outros que já existem no ar. A gente não subiu tanto em frequência, as potências não mudaram.”

O 5G promete ser uma revolução tecnológica, com conexões com velocidade ultrarrápida

Reprodução/EPTV

Já Gustavo Correa, gerente de soluções de comunicação sem fio do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD), destaca que entidades atuam para garantir a segurança, com parâmetros estabelecidos para o uso da tecnologia.

“Existem fóruns mundiais de padronização que têm como premissa garantir a segurança das pessoas que vão utilizar aquele equipamento, então eles estabeleceram limiares de transmissão de potência que são muito abaixo dos que são ofensivos à saúde humana. Até uma estação rádio-base, Wi-Fi, em alguns casos, tem mais potência de transmissão do que o 5G.”

Testes rigorosos

Antes da comercialização, todos os aparelhos de telecomunicação precisam ser analisados e certificados pela Anatel.

Essa análise ocorre após os equipamentos serem testados em centros como o CPqD. Eduardo Santos, que é coordenador técnico do local em Campinas (SP), detalha como é o comportamento da radiação.

“Todo o terminal de celular emite uma radiação quando ele está em operação, quando você está em uma ligação ou mesmo dentro do bolso, mesmo pelo aquecimento da própria bateria. Então a gente posiciona ele para medir o quanto está passando para dentro do organismo.”

Sala do Complexo Laboratorial de Conectividade, do CPqD, onde são realizados testes com o 5G em Campinas

Reprodução/EPTV

VÍDEOS: tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Vittorio Ferla