Cavalgada do Mar chega a sua 37ª edição

Trajeto de 280 quilômetros começa no sábado (11), em parque de rodeios de Balneário Pinhal. Cavalgada do Mar completa 33 anos em 2017

Divulgação/Instituto Cultural Cavalgada do Mar

Um dos mais importantes e tradicionais eventos da cultura gaúcha começa neste sábado (11), em Balneário Pinhal, no Litoral Norte do RS, depois de dois anos de interrupção por causa da pandemia. Em, sua 37ª edição, a Cavalgada do Mar espera reunir pelo menos 800 prendas e peões para um trajeto de 280 quilômetros à beira mar, até o Parque do Balonismo, em Torres, quando termina na sexta-feira (17).

A partida será do PTG Túnel Verde, tradicional parque de rodeios do município litorâneo, às 8h. É um dos poucos trechos percorridos pelos cavalarianos pelo asfalto, pois a maior parte do trajeto é pelas areias das praias. Depois, os tradicionalistas seguem em direção a Cidreira, onde acontece o primeiro acampamento.

O passeio ainda inclui paradas para pouso em Tramandaí, Imbé, Capão da Canoa e Arroio do Sal. Em Imbé, onde o grupo pernoita por dois dias no Parque Municipal de Eventos, haverá homenagens na segunda-feira (13).

Para participar, é preciso emitir Guia de Trânsito Animal (já liberada pela secretaria da Agricultura), o que pressupõe que todos os cavalos tem os exames sanitários em dia. A participação é gratuita.

Vittorio Rienzo