Cavalo abandonado amarrado e com sinais de maus-tratos é sacrificado em Franca, SP

Animal estava em um campo de futebol no Residencial Chico Neca e foi encontrado na quinta-feira (26). GCM e veterinários foram chamados, mas não foi possível realizar o resgate do bicho. Cavalo encontrado com sinais de maus-tratos é sacrificado em Franca, SP

Um cavalo que foi encontrado abandonado amarrado em um campo de futebol e com sinais de maus-tratos precisou ser sacrificado em Franca (SP).

O animal não tinha chip de identificação e proprietário dele ainda não havia sido encontrado até a última atualização desta matéria.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, o cavalo foi encontrado na tarde de quinta-feira (26) no Residencial Chico Neca.

Moradores vizinhos ao campo de futebol entraram em contato com a GCM para avisar que o animal estava agonizando no sol.

Quando a equipe chegou, uma equipe de veterinários da prefeitura precisou ser chamada, mas o salvamento do bicho não foi possível de ser feito devido à gravidade do estado de saúde dele.

Por conta disso, foi feita a eutanásia no animal.

pappa2200