Cavalo ‘Tubiano’ é encontrado vivo após ser arrastado por correnteza de temporal em SC: ‘Tive muita fé’, diz tutora

Animal caiu em um rio, em Criciúma, durante temporal na sexta-feira. Vídeo mostra momento em que ele é arrastado na água. Cavalo ‘Tubiano’ foi arrastado por correnteza de temporal em SC

Um cavalo sumiu após ser arrastado por uma correnteza em Criciúma, no Sul catarinense, em meio a um temporal (vídeo acima). Segundo a tutora, Jucileia Vitório da Silva, ele foi encontrado com um homem no dia seguinte, a cerca de 5km do rio Criciúma, onde havia caído.

“Tava todo mundo procurando ele: amigos, família, colegas. A gente estava vindo do Sangão [bairro], passando pelo bairro Santa Luzia, e vimos um rapaz com o cavalo. A gente pegou o cavalo com ele”, relatou ao g1 SC na segunda-feira (6).

Jucileia contou que Tubiano, como o animal de nove anos é chamado, foi resgatado na tarde de sábado (4) sem ferimentos, apenas “um pouco cansado” (veja foto com a tutora abaixo). Ele está sendo medicado.

“Eu estava com muita fé que nós o encontraríamos. Tanto é que encontramos”, comemorou Jucileia.

Queda

O cavalo caiu no Rio Criciúma, bairro Imperatriz, durante uma tempestade na sexta-feira (3). Em seguida, ele foi arrastado pela correnteza (vídeo abaixo).

Na ocasião, o temporal se estendeu a outras regiões catarinenses. Quase 3 mil raios foram registrados em apenas duas horas em Florianópolis, por exemplo.

