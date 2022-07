CaviarEat Huso Huso Beluga Acispenser

Huso Huso

Il beluga appartiene alla famiglia degli storioni (Acipenseridae) ed è lo storione più grande del mondo. Si trova principalmente nei bacini del Mar Caspio e del Mar Nero e occasionalmente nel Mar Adriatico. Pescato pesantemente per le preziose uova della femmina, note come caviale beluga, il beluga è un pesce enorme e a maturazione tardiva. La sua altezza può variare da 1/5 a 4 metri e anche il suo peso normale e abituale può variare tra 40-300 kg ma può arrivare anche a 1 tonnellata. È stato sorprendente che diversi anni fa uno storione di 1250 kg sia stato catturato in Iran e avesse 230 kg di caviale puro.

Questi pesci di grandi dimensioni possono impiegare fino a 18 anni per raggiungere la maturità sessuale e anche allora si genereranno solo una volta ogni due o quattro anni. Gli adulti migrano a monte in primavera o in autunno per deporre le uova in pozze poco profonde; una singola femmina può produrre tra 300.000 e 7,5 milioni di uova, che sono attaccate a pietre sul fondo della piscina.

Lo storione è sopravvissuto dai tempi dei dinosauri, ma alcune popolazioni di beluga sono oggi minacciate di estinzione commerciale, principalmente a causa della pesca eccessiva. Inoltre, la distruzione dell’habitat dovuta all’inquinamento degli habitat costieri e l’alterazione dei sistemi fluviali attraverso dighe, inquinamento e insabbiamento hanno ulteriormente influenzato il numero di beluga. Le uova sono molto apprezzate come caviale, sia per la qualità che per la quantità. Il beluga è il più famoso degli storioni da caviale.

https://caviareat.com/caviar-beluga/