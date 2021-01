cavo-spigen-3-in-1-certificato-apple-in-offerta

Se siete alla ricerca di un cavo che si adatti ad ognuno dei dispositivi che avete in casa, Amazon offre una soluzione perfetta. Stiamo parlando del cavo Spigen 3 in 1, dotato di adattatori integrati che gli permettono di funzionare praticamente con qualsiasi dispositivo sul mercato.

Cavo Spigen 3 in 1 certificato MFi: caratteristiche tecniche

Prima di tutto andiamo a vedere il funzionamento del cavo, piuttosto semplice. Il cavo infatti è un tradizionale USB Type-A to micro USB, adatto quindi allo standard più comune per i dispositivi Android. Al cavo però sono fissati, attraverso delle trecce in nylon ultraresistenti, due adattatori. Il primo è un adattatore Lightning per i dispositivi Apple: basta applicare l’adattatore all’attacco micro USB per utilizzarlo con i dispositivi della mela. Va sottolineata inoltre la certificazione MFi effettuata direttamente da Apple, che garantisce una qualità pari ai prodotti originali degli accessori compatibili. Il secondo invece è naturalmente un adattatore USB Type-C, standard ormai affermato per tutti i dispositivi mobili. In sostanza è la versatilità a caratterizzare il cavo.

Guardando invece ai materiali ed alla costruzione, come detto in precedenza, gli adattatori trovano una treccia in nylon così come il resto del cavo. Questo infatti è ricoperto nella parte esterna con una guaina in nylon che garantisce una resistenza per 30.000 piegature. Molto interessante è la presenza di un micro chip che offre una protezione a più livelli, oltre che una gestione intelligente della ricarica. Tra queste compare la protezione contro il surriscaldamento che evita danni al dispositivo o alla persona in caso di temperature elevate. In sostanza di tratta di un cavo di grandissima qualità ed affidabilità.

La versione nera grazie ad un calo di prezzo, a cui va sommato uno sconto del 15% attivabile direttamente dalla pagina prodotto, è acquistabile su Amazon per soli 11,90 euro, con un risparmio di 6 euro rispetto alle altre colorazioni.

