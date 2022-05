Cavolfiore croccante, il contorno che possono mangiare anche i bimbi. “Tutto sta nella pastella”: ottimi anche in friggitrice ad aria

Ingredienti del Cavolfiore croccante

1 cavolfiore grande

2 uova

farina bianca “00”

pangrattato

olio di semi per friggere

insalata mista

Per il condimento

50 g d’olio d’oliva extravergine

1 mazzetto di prezzemolo

erba cipollina

aceto bianco

sale e pepe

Preparazione

Lavate il cavolfiore e ricavatene le cimette. Sbollentatele per 5 minuti in acqua leggermente salata, scolatele e asciugatele bene. Nel frattempo, in una terrina sbattete le uova e immergetevi le cimette, poi passatele nella farina, di nuovo nell’uovo e infine nel pangrattato.

Friggetele quindi in abbondante olio di semi bollente. Nel frattempo emulsionate l’olio con il prezzemolo, l’erba cipollina tritati e un filo d’aceto, regolando poi sale e pepe. Condite l’insalata mista con l’emulsione e servitela insieme al cavolfiore fritto, decorando a piacere con cavolo bollito.

In friggitrice ad aria

Se preferite una versione light del piatto potete sicuramente eliminare il tuorlo dell’uovo e usare solo l’albume. A questo punto spennellate il cavolo gratinato con dell’olio, se avete l’olio spray meglio ancora. Mettetelo nel cestello e cuocetelo per 10 minuti a 200 gradi. A metà cottura ( verso 5 minuti) girate il cavolo in modo tale che cuocia ancora dall’altra parte.

