I cazzilli rappresentano uno dei tipici cibi da street food della Sicilia, precisamene della città di Palermo. Si tratta di una sorta di crocché che si trovano in ogni stradina del paese assieme alla panelle, ai cannoli, alle cassatine, alla scaccia e così via. Potrete prepararli anche voi a casa per un aperitivo in compagnia […]

Cazzilli palermitani, non chiamateli semplici crocché! Croccanti fuori e cremosi dentro, con il segreto della pastella scritto su Più Ricette da Imma.

Vittorio Rienzo