CCTECA promove em Aracaju observação da lua e de aproximação entre planetas neste sábado

Lua crescente vista de Telescópios

A Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju (CCTECA) Galileu Galilei e Sociedade de Estudos Astronômicos de Sergipe (Sease) promovem a observação da lua com telescópios neste sábado (4), na área externa do Parque Augusto Franco, em Aracaju.

Desta vez, a lua será observada e, em sua posição quarto crescente e os planetas Vênus e Júpiter, que estarão em conjunção.

O evento, aberto ao público, acontece das 18h às 20h30 e depende das condições climáticas. “O evento acontecerá se o céu estiver limpo e é aberto ao público em geral. É importante que não haja a possibilidade de pancadas de chuva, senão compromete a visibilidade e o evento”, explica o coordenador da CCTECA, Augusto Almeida.

A CCTECA deve ser acessada pelo portão da Avenida Oviêdo Teixeira. Mais informações através do número (79) 3217-3370.

