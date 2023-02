CCZ de Presidente Prudente realiza plantão de chipagem de animais em praça do Jardim Vila Real

Ação será realizada neste sábado (11) em uma tenda montada no local, das 8h às 13h. CCZ de Presidente Prudente (SP) realiza plantão de chipagem de animais neste sábado (11)

Cedida

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), de Presidente Prudente (SP), realiza plantão para coleta de sangue e chipagem de animais em uma tenda na praça do Jardim Vila Real, das 8h às 13h deste sábado (11).

Além disso, o prédio do CCZ também estará aberto, das 7h30 às 13h, para atender os animais e serão ofertadas 80 doses de vacinas gratuitas contra raiva.

Serviço

O CCZ está localizado na Rua Presidente Castelo Branco, n° 93, no Parque Castelo Branco, em Presidente Prudente. O telefone para contato é (18) 3905-4220.

CCZ de Presidente Prudente (SP) realiza plantão de chipagem de animais neste sábado (11)

Cedida

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Ferla