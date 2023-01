CCZ tem mais de 40 animais disponíveis para adoção em Campos

A Prefeitura explica que são cães e gatos vacinados, castrados ou que já vão sair com o agendamento do serviço garantido. Mais de 40 animais, entre cães e gatos, estão disponíveis no CCZ, em Campos, para adoção

Secom/Prefeitura de Campos

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) está com mais de 40 pets, entre cães e gatos, disponíveis para adoção em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

São adultos e filhotes já cadastros, vacinados ou que já sairão do local com o serviço agendado.

“Adotar um pet é um ato de amor e empatia. Afinal, com a adoção, você estará dando aquele bichinho, que vivia em condições insalubres, sofrendo maus tratos e de periculosidade nas ruas, um lar”, afirma o município.

O atendimento no CCZ ocorre de segunda à sexta-feira, das 10h às 17h. Aos fins de semana, as atividades se concentram no Jardim São Benedito, com a Feira de Adoção, de 9h às 17h. No local, também ocorre a vacinação antirrábica.

Adoção Compartilhada

O CCZ conta ainda com o projeto “Adoção Compartilhada”, que é pioneiro na região. Neste caso, ocorre a guarda compartilhada, em que o canil fica aberto toda sexta-feira, das 10h às 15h.

O interessado pode levar o pet para casa, passar o final de semana com ele e devolvê-lo na segunda, como explica a Prefeitura.

“Quem quiser levar um animalzinho para casa deve ter idade mínima de 18 anos e apresentar originais e cópias da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Outra exigência é a assinatura de um termo de responsabilidade, no qual o adotante se compromete a cuidar bem do animal”, informou o responsável técnico pelo canil, o veterinário Marcelo Maeda.

Em 2022, cerca de 581 pets foram adotados no Canil do CCZ.

Vittorio Rienzo