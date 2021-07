Il CDC la più alta autorità sanitaria americana per il monitoraggio delle malattie ed in particolare di quelle infettive, ha lanciato un allerta che scardina l’intera storia scritta fino a questo momento. La PCR non distingue l’influenza da Covid. Quindi fino ad oggi i tamponi cosa scovavano? Questo che segue è il testo che chiunque…

Read More “CDC USA RITIRA TAMPONI PCR. “Non Distinguono Sars-Cov-2 Da Influenza”. Storia della pandemia tutta da riscrivere” »

L’articolo CDC USA RITIRA TAMPONI PCR. “Non Distinguono Sars-Cov-2 Da Influenza”. Storia della pandemia tutta da riscrivere proviene da Grandeinganno.it.