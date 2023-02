CDCC da USP em São Carlos oferece Plantão de Dúvidas de Matemática para estudantes; saiba como fazer

Atividade recebe estudantes de escolas públicas e privadas. Aluno de graduação fica à disposição para ajudar a resolver exercícios. CDCC da USP em São Carlos oferece Plantão de Dúvidas de Matemática para estudantes

Getty Images via BBC

O Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da Universidade de São Paulo (USP) em São Carlos voltou a oferecer o Plantão de Dúvidas de Matemática. Podem participar estudantes de escolas públicas e privadas.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

No plantão, um aluno de graduação da USP fica à disposição para tirar dúvidas, aprofundar assuntos e colaborar com os estudos de jovens do ensino fundamental e médio.

CDCC da USP em São Carlos oferece Plantão de Dúvidas de Matemática para estudantes

Segundo o monitor Gabriel Ferreira Neves, questões como matemática básica, função exponencial e função quadrática, que caem no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e resolução de problemas são as maiores dúvidas dos estudantes. “Alguns já vêm de casa com o material pronto pedindo ajuda sobre determinado assunto”, disse.

Para participar do plantão de dúvidas, basta comparecer ao CDCC, na Rua Nove de Julho, 1227, Centro, nos seguintes dias e horários: às terças-feiras, das 8h às 12h, e às quartas, quintas e sextas, das 14h às 16h. Mais informações no telefone (16) 3373-9772.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vittorio Rienzo