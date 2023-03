CDCC da USP São Carlos oferece oficinas de internet e cultivo de morangos e alface para público 60+

Atividades são gratuitas e inscrições podem ser feitas até o dia 12 de março por e-mail ou telefone. CDCC USP ensina pessoas com mais de 60 anos a navegar pelas principais redes sociais

Divulgação

O Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC), da Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos (SP), está com inscrições abertas para oficinas sobre internet e cultivo de morangos e alfaces para idosos acima de 60 anos.

As atividades são gratuitas e as inscrições podem ser feitas até o dia 12 de março por e-mail ou telefone. (Veja abaixo as informações.),

De acordo com o CDCC, as ações fazem parte do Programa USP 60+, organizado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da universidade.

Internet para a melhor idade: comunicação e mídias sociais

USP de São Carlos oferece curso para idosos aprenderem sobre internet

Henrique Fontes/Assessoria ICMC

A oficina “Internet para melhor idade: comunicação e mídias sociais” ocorrerá em dois encontros durante o mês de maio, no período da tarde. São oferecidas 15 vagas.

Serão apresentadas diferentes ferramentas e recursos da internet, visando facilitar a interação com o mundo virtual para os idosos.

Como cultivar morango e alface

CDCC da USP São Carlos oferece oficina de cultivação de morangos e alface para idosos

Divulgação

A oficina “Como cultivar morango e alface” ocorrerá em um encontro durante o mês de maio, no período da tarde. São oferecidas 10 vagas.

Na oficina, os idosos irão aprender como produzir mudas de morango e alface usando recipientes recicláveis.

Inscrições

Prédio onde funciona o CDCC da USP em São Carlos foi tomabado pelo patrimônio histórico do estado.

Reprodução CDCC

Os interessados devem se inscrever até o dia 12 de março pelo e-mail rosana@cdcc.usp.br ou pelo telefone (16) 3373-8262.

As oficinas ocorrerão no CDCC, localizado na Rua 9 de Julho, 1227, no Centro.

