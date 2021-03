C’è anche Francesco Totti, quello vero, nel finale di Speravo de morì prima

Nelle ultime scene della serie, Pietro Castellitto passa il testimone al solo e unico Francesco Totti nei panni di se stesso. Qui la clip d’anticipazione



In queste settimane la serie originale di Sky Speravo de morì prima ha sorpreso gli spettatori, tifosi della Roma e non solo, raccontando in una specie di biopic gli ultimi anni della carriera di Francesco Totti. Fra alti e bassi, vittorie e litigi, umorismo e approfondimento psicologico, le vicende del capitano della Roma sono state rese sullo schermo da uno straordinario cast, in primis Pietro Castellitto che dà il volto al Pupone appunto. Ma in mezzo a tanti attori, nell’ultimo appuntamento arriva proprio lui, il vero Francesco Totti.

Il calciatore scenderà in campo nei panni di se stesso per dare il cambio a Castellitto nel gran finale che andrà in onda venerdì 2 aprile su Sky Atlantic e in contemporanea anche sullo streaming Now. Nell’emozionante sequenza finale degli episodi diretti da Luca Ribuoli, Totti in persona si riprenderà il ruolo di capitano e protagonista per salutare la città di Roma accorsa a celebrarlo all’Olimpico in quel fatidico pomeriggio del 28 maggio 2017 in cui ha appeso le scarpette al chiodo.

Come si nota nella clip di anticipazione disponibile qui sopra il cambio di giocatore (e attore) avviene appena scesi dal bus della società, prima di quella Roma-Genoa cha rappresentò la sua ultima impresa in campo. Sempre nel video, mentre i fan accorrono allo stadio per acclamare e salutare il loro idolo, vediamo anche un prete sopra le righe interpretato dal romanista sfegatato Corrado Guzzanti.