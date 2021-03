C’è Posta per Te chiude col botto: Gemma Galgani riceve la busta e crede che a mandarla sia Giorgio Manetti, invece…

C’è Posta per Te chiude col botto! Da sabato prossimo, infatti, a sostituire il people show ci sarà il serale di Amici 20, ma ieri gli ospiti in studio hanno regalato quel tocco in più all’ultima puntata.

Una dolcissima Alessandra Amoroso e una Luciana Littizzetto sprint e in forma più che mai hanno letteralmente catalizzato l’attenzione del pubblico.

In particolare, quest’ultima, raccontando di essere in cerca di un fidanzato più giovane, ha chiesto a Maria De Filippi qualche consiglio e la regina di Canale 5 ha convocato tre donne che di relazioni, specie con uomini avvenenti, ne sanno qualcosa. Così, inevitabile è stato l’invito a Belen Rodriguez, approdata in studio in tutta la sua bellezza, attualmente in dolce attesa di Luna Marie, frutto dell’amore con Antonino Spinalbanese, il giovane conosciuto “tra un lockdown e un altro“, in merito al quale la showgirl non ha esitato a esternare un grande sentimento e una forte attrazione. Tra l’altro, solo i più attenti hanno notato proprio che durante la consegna della posta a Belen, Lucianina si è lasciata andare a un paio di frecciatine nei confronti di Wanda Nara:

Luciana Littizzetto e le frecciatine a Wanda Nara… #cepostaperte pic.twitter.com/p28QQ5v8oZ — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) March 14, 2021

Dopo la Rodriguez è stato il turno di Veronica Peparini, l’insegnante di Amici che è giunta in studio mano nella mano col suo Andreas Muller, 25 anni più giovane di lei, ma col quale ha mostrato di essere davvero molto affiatata. Anche qui, la Littizzetto non ha esitato a farsi raccontare qualche dettaglio in merito alla loro storia e a ironizzare sulle loro foto postate sui social.

Poi, dulcis in fundo, è stato il turno proprio di Gemma Galgani. Ebbene sì, lei che da anni cerca l’amore a Uomini e Donne e che ha avuto pretendenti di ogni età, è stata convocata da Maria per dare qualche suggerimento amoroso a Luciana. In studio sono state mostrate le foto del suo ex frequentatore, Nicola Vivarelli, di soli 26 anni. Con lui la Galgani ha avuto una fugace frequentazione negli scorsi mesi (la puntata di ieri sera era stata registrata quando ancora loro erano in fase di conoscenza, prima della rottura definitiva). Ed è stata la stessa Belen a rimanere sconvolta quando ha visto gli scatti di Sirius, a tal punto da non aver potuto trattenere un “Gemma, ma tu hai fatto l’amore con lui?“. La Galgani ha risposto negativamente, dicendo che la conoscenza stava procedendo, “ma poi lui è dovuto partire“:

Belen sotto CHOC dopo aver visto l’ex corteggiatore di Gemma Galgani #CePostaPerTe pic.twitter.com/LYIVeoyuHs — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) March 14, 2021

Il dettaglio che però non è passato inosservato è stato quando la dama torinese, approdata in studio, all’idea di chi potesse esserci dietro la busta, ha lasciato intendere in maniera chiara di sperare nella presenza di Giorgio Manetti. Ebbene sì, il dubbio della donna era che potesse esserci colui a cui ha “scritto una lettera tanto tempo fa“:

SIAMO NEL 2021 E GEMMA PENSA ANCORA A GIORGIO E ALLA LETTERA CHE GLI HA MANDATO NEL 2016 STO CREPANDO AMO QUESTA DONNA #cepostaperte pic.twitter.com/W9lGl5ierZ — 💐 ||mi manca Sanremo|| 💐 (@Tristan__esdpv) March 13, 2021

Tra corteggiatori che vanno e altri che vengono, nonostante il gabbiano abbia ormai una consolidata relazione con un’altra donna, Gemma non smette di crederci, insomma. Voi avete seguito tutta questa ondata di trash? Che ne pensate?

L’articolo C’è Posta per Te chiude col botto: Gemma Galgani riceve la busta e crede che a mandarla sia Giorgio Manetti, invece… proviene da Isa e Chia.