C’è posta per te, Luciana Littizzetto lancia frecciatine velenose contro Wanda Nara “Almeno lei non …”

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di C’è posta per te per questa edizione 2021 e non sono mancati i colpi di scena. È stata una serata piuttosto divertente, condotta come sempre dalla Regina di Mediaset, ovvero Maria De Filippi. Ospiti della serata Belen Rodriguez, Gemma Galgani, Veronica Peparini ed Andreas Muller. In questa edizione, non poteva non mancare Luciana Littizzetto che è stata protagonista di un siparietto davvero molto simpatico e divertente che ha tenuto incollati davanti allo schermo milioni di telespettatori. Non sono mancati i momenti di grande show e le frecciatine di Luciana nei confronti di una donna, moglie di un noto calciatore argentino. Ma vediamo di capire, cosa è accaduto in studio.

C’è posta per te, Luciana Littizzetto protagonista dell’ultima puntata

Come abbiamo già avuto modo di vedere, nel corso dell’ultima puntata di C’è posta per te, andata in onda ieri sera sabato 13 gennaio 2021, Luciana Littizzetto è stata una delle protagoniste assolute. Sembra che tra una battuta e l’altra non siano mancate le frecciatine di Luciana nei confronti di Wanda Nara, la showgirl argentina, moglie di Mauro Icardi. Non tutti forse sanno che tra le due non c’è una grande sintonia, ormai da diverso tempo.

Tra Wanda Nara e Luciana non corre buon sangue, ma perché?

Tutto è nato nel momento in cui la comica ha criticato la foto della showgirl argentina che si trovava a cavallo. Ovviamente non si tratta di uno scatto comune, una semplice foto ma Wanda Nara si trovava a cavallo completamente nuda. Le parole di Luciana, non sono piaciute a Wanda e da quel momento è nato l’astio tra le due. Wanda avrebbe addirittura minacciato Luciana di avviare delle azioni legali nei suoi confronti. Ad ogni modo, la comica, non si è lasciata intimidire e nel corso del suo intervento a C’è posta per te ha sparato completamente a zero.

Le frecciatine della Littizzetto a Wanda Nara

La comica ha iniziato a lanciare delle frecciatine alla moglie di Icardi nel momento in cui il postino di Maria ha consegnato la busta a Belen Rodriguez. “So che ti piace ballare il tango argentino”, le ha detto il postino. La Rodriguez avrebbe risposto “Si e cantare anche Besame mucho”. A quel punto, sarebbe intervenuta proprio lei Luciana che stava guardando il video dicendo “Ma non va sul cavallo, grazie al cielo!”. Nel momento in cui Belen si è presentata nello studio, Luciana ha lanciato l’ennesima frecciatina alla moglie di Icardi. “Puoi parlare. Prometto che non faccio querele o denunce”, avrebbe detto Belen.“Per quello sono tranquilla anche se voi argentine siete strane”, ha risposto Luciana. Insomma, sono tutti dei chiari riferimenti all’ex moglie di Max Lopez. Chissà come avrà reagito Wanda, dopo quanto mandato in onda.