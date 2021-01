C’è posta per te, mamma smaschera la figlia in studio: clima complicato per Maria

Una storia complicata e difficile, che scoppierà in tutta la sua drammaticità negli studi di C’è Posta Per Te, condotto da Maria De Filippi. E che metterà una figlia contro i suoi genitori. Ecco cosa vedremo stasera.

Una nuova puntata di C’è Posta Per Te

Questa sera andrà in onda un nuovo appuntamento dell’amatissimo programma condotto da Maria De Filippi, C’è Posta Per Te, su Canale 5. Anche in questa puntata ascolteremo storie difficili e di tentati ricongiungimenti, di persone che si sono erse e adesso cercano di ritrovarsi. Tra queste, la storia di una ragazza che chiederà l’aiuto della redazione per ricucire i rapporti con i suoi genitori. Dalle anticipazioni del programma sappiamo però che lo scontro tra mamma e figlia sarà davvero acceso e voleranno parole grosse. Maria De Filippi cercherà di mediare tra le parti, ma la situazione nello studio diventerà incandescente.

La mamma ha raccontato un episodio davvero increscioso accaduto qualche anno fa. Si tratta di una conversazione che la ragazza ha avuto con una persona di nome Claudia. Ha spiegato: “Claudia gli ha detto sai come è fatta mamma: rispondile al telefono e lei l’ha attaccata”. E poi rivolgendosi a sua figlia in studio: “E sai come ha risposto la signora? Vatti a impiccare, se vuoi ti do pure la corda”.

Un clima difficile in studio

Ma la giovane ha però respinto ogni accusa negando di aver pronunciato quelle parole. La donna, a quel punto, visibilmente nervosa, ha faticato a continuare accusando sua figlia di essere una bugiarda. La situazione è degenerata in breve tempo: troppe le discordie tra le parti. Maria De Filippi è riuscita a far ritornare la calma e far dialogare i genitori con la figlia?

Questa sera, come detto, ci saranno tantissimi ospiti. In studio l’attore turco, protagonista di DayDreamer – Le Ali del Sogno, Can Yaman. Amatissimo dal grande pubblico, la soap è stata appena promossa in prima serata proprio su Canale 5. Altro attesissimo ospite l’attore Michele Riondino, protagonista della fiction Rai Il giovane Montalbano. In studio anche l’attaccante della Lazio e della Nazionale italiana Ciro Immobile e sua moglie Jessica Malena.

