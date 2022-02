C’è posta per te, Raoul Bova è in difficoltà e Maria De Filippi chiede scusa, poi …

Nella serata di ieri sabato 26 febbraio 2022 ospiti di C’è posta per te sono stati Raoul Bova e Francesco Totti. Non è di certo la prima volta che entrambi arrivano a C’è posta per te in qualità di super ospiti, ma sembra che la puntata di ieri sera sia stata per entrambi piuttosto particolare. Soprattutto Raoul Bova ad un certo punto durante la sorpresa sembra sia apparso piuttosto in difficoltà tanto che è stata la stessa Maria De Filippi ad intervenire. Ma che cosa è accaduto?

C’è posta per te, Raoul Bova super ospite della puntata per fare un regalo speciale

Nella serata di ieri Francesco Totti e Raoul Bova sono stati ospiti della puntata di C’è posta per te. Nello specifico il noto attore è intervenuto per poter fare una sorpresa e cercare di dare anche un incoraggiamento ad una coppia che purtroppo sta vivendo delle difficoltà molto serie. Dopo che Maria ha raccontato la storia di questi due giovanissimi, è stato il turno di Raoul Bova che si è avvicinato alla giovane protagonista di questa storia sedendosi accanto a lei. Immediatamente ha cercato di tenere da parte la busta in modo tale che questa potesse non essere ben visibile, ma ciò che non è passato inosservato ai telespettatori è stato proprio il fatto che Raoul è apparso piuttosto in difficoltà.

Raoul Bova in difficoltà, interviene Maria De Filippi

A quel punto è intervenuta la stessa Maria che si è scusata. “Scusate”, avrebbe detto la conduttrice. Ad ogni modo, pare che l’attore abbia avuto dei problemi con il microfono ed infatti, immediatamente è intervenuto un tecnico per cercare di risolvere questo problema inatteso. La storia dei due giovani è purtroppo quella che stanno vivendo tante coppie in difficoltà nel cercare di mandare avanti la propria famiglia.

L’attore regala un sorriso alla coppia protagonisti di questa storia

Salvatore infatti è stato invitato dalla fidanzata per regalargli un pò di serenità. Purtroppo Salvatore non ha un lavoro fisso e di tanto in tanto fa dei lavoretti anche in nero, purtroppo malpagati e nella sua città che è Napoli. Questa condizione di precarietà purtroppo non gli ha dato modo di poter vivere una vita felice ma soprattutto di non poter assicurare un futuro alle due figlie. A quel punto però, Bova ha cercato di confortare Salvatore , invitandolo comunque a non perdere la speranza e a continuare ad essere quello che è ovvero un ottimo padre e anche un bravo marito.