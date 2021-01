C’è posta per te, si rincontrano dopo 71 anni ma succede l’inaspettato…

Dopo 71 anni Stefano cerca la donna con cui vorrebbe scappare come quando da giovane glielo chiese ma il padre di lei glielo impedì.

Un 91enne in forma invidiabile si presenta a ‘C’è posta per te‘ per cercare nuovamente la donna di cui si innamorò all’età di 20 anni ma che all’epoca non poteva incontrare se non l’avesse subito sposata.

Provò a vederla di nascosto per darle almeno un bacio e le propose di scappare ma il padre della giovane lo scoprì e vietò ai due di incontrarsi.

La ragazza era la figlia del barbiere di Francavilla, in provincia di Messina e a presentarla a Stefano è stata sua sorella che oggi vive in Australia e che l’uomo recentemente è andato a trovare, nonostante i suoi 91 anni.

La sorella di Stefano crede di ricordare che il nome della giovane sia Elena e così la redazione di ‘C’è posta per te’ trova tre donne con questi requisiti.

L’uomo è ancora lucidissimo e legge una lettera che scrive alla donna amata che sta cercando senza avere troppe difficoltà:

“Sono un uomo a portata di mano, ho una mente lucida, la mia matricola di quando ero militare è 38451. Uso il cellulare, uso il computer, internet e quando non ho niente da fare passo il tempo così. Ho un terrazzo he guarda sulla provinciale proprio com’era quello di casa tua. Ho una barca a motore di 7 metri con cui vado a pescare. Mi piace avere tutte le comodità e acquistare la merce in pubblicità: ho comparto l’impastatrice, la macchina per fare i gelati, la lavatrice, la lavastoviglie… Mi piace spendere i soldi, tanto che ci devo fare? Ricordati dell’uomo coi baffi a maggio. Ho una proposta da farti: vorrei regalarti dei fiori e ti vorrei anche sposare“.

Riconosce subito, dalla consegna della posta, se si tratta della sua Elena. Ed è certo che le prime tre donne che entrano in studio non sono lei.

Finalmente Stefano ritrova il suo primo amore?

Maria però trova la donna che potrebbe essere quella che Stefano sta cercando ma si chiama Sarina.

La donna è molto energica e frizzante cosicché fa divertire tutto il pubblico in studio. A primo impatto non riconosce Stefano ma lui è convinto si tratti di della donna di cui si innamorò 71 anni fa e così le legge la lettera cercando di evocare in lei il ricordo.

Eppure Sarina è convinta di non averlo mai visto e a ogni domanda che le fa l’uomo nega di essere lei la donna in questione. Stefano tenta in ogni modo di trovare un appiglio per fa sì che la donna confermi qualche ricordo che ha del loro passato ma così non è.

Maria vuole comunque far incontrare l’esuberante Sarina con il 91enne ma purtroppo non si convince perché è sicura di non conoscerlo e così chiude la busta.