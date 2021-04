C’è un progetto per tenere aperte le scuole durante l’estate

L’obiettivo è usare i mesi di giugno e luglio per recuperare lezioni e lacune nell’apprendimento e favorire la socialità. A settembre spazio per chi deve affrontare debiti formativi

(Foto: Nicolò Campo/Sipa Usa)

Quest’anno le scuole potrebbero restare aperte durante i mesi estivi, per consentire attività di recupero. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sta preparando un piano per organizzare il lavoro in classe da giugno a settembre e ci si aspetta che venga pubblicato a breve.

Partiamo dai fondi per tenere aperte le scuole anche nei mesi di vacanza. All’interno del cosiddetto decreto Sostegni sono stati stanziati 150 milioni di euro per “agevolare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurriculare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline” e soprattutto “la promozione di attività per il recupero della socialità”.

È su questo ultimo punto che il ministero sta incentrando il piano di riapertura estiva. Secondo quanto riportato da Orizzonte scuola, il progetto potrebbe strutturarsi in un primo modulo, a giugno, incentrato sul recupero degli apprendimenti e in una seconda parte di attività, tra luglio e agosto, basata sulla socializzazione e sulle attività ricreative. Mentre a settembre si attiveranno i corsi di recupero per eventuali debiti formativi. Quest’anno non ci sarà una promozione automatica per tutti come nel 2020, ma sarà ripristinata la bocciatura in caso di gravi insufficienze.

L’attuazione del piano prevede il coinvolgimento di docenti volontari, che riceveranno uno stipendio extra, e di figure professionali esterne come esperti in pedagogia o in altri settori, in grado di coinvolgere studenti e studentesse in attività ludiche e socializzanti.

Oltre ai 150 milioni del decreto sostegni, le scuole potranno usare i circa 300 milioni di euro in fondi europei contenuti nel Programma operativo nazionale della scuola.