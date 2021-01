C’è un segno di Acqua e uno di Aria che domani 21 gennaio non possono vedersi: leggiamo le stelle di Paolo Fox

ARIETE

Cari Ariete, se siete single da molto tempo, potreste essere alla ricerca di un nuovo amore. Buttatevi e datevi da fare con entusiasmo, senza timore di conoscere gente diversa. Ci potranno essere solo risvolti positivi. Accogliete con entusiasmo anche nuove proposte sul lavoro, valutando bene pro e contro prima di accettare.

TORO

Cari Toro, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani, la Luna nel segno è sicuramente un transito positivo, anche se in questa giornata risultate essere piuttosto agitati, perché sono tanti i problemi e i pensieri che vi frullano per la testa. In generale però è un periodo favorevole se dovete prendere decisioni importanti o per portare avanti i vostri progetti.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di domani – 21 gennaio 2021 – sarà una giornata nella quale fare molta attenzione, i problemi, soprattutto a livello economico non mancano. Cautela, perché la situazione sta diventando preoccupante. Disagio anche all'interno della coppia: se avete discusso con il partner, parlatevi e chiaritevi.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani – 21 gennaio – sarà una giornata davvero interessante per il vostro segno. Approfittatene. La Luna infatti non è più contraria. Inoltre Saturno non ha più un transito negativo, per cui avete un quadro astrale molto favorevole. Portate avanti i vostri progetti e attuate i cambiamenti che ritenete opportuni.

LEONE

Cari Leone, questa sarà una giornata complessa e sottotono: capite che non tutto sta funzionando come vorreste, e questo vi rende nervosi e sottotono. Un'agitazione che riguarda anche il settore professionale. Cercate di non riversare il vostro stress sul partner. Piano piano ritroverete il giusto equilibrio e la serenità necessari.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l'oroscopo di Paolo Fox per voi si prospetta una giornata molto positiva, con un quadro astrale invidiabile. Avete infatti Luna e Marte favorevoli. Ottime notizie anche sul fronte finanziario. Potete portare avanti con fiducia e ottimismo i vostri progetti. Attenzione ovviamente a non spendere troppo.

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di domani avrete il bisogno di dire tutto quello che pensate con sincerità, senza peli sulla lingua. Ovviamente non dovete frenarvi o dire bugie, ma cercate di non urtare la sensibilità di chi vi circonda, e in particolare delle persone a cui volete più bene. Insomma, un po' di diplomazia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani – 21 gennaio 2021 -, è un periodo sottotono nei rapporti con il partner. Le polemiche ultimamente sono all'ordine del giorno, e questo vi rende nervosi. Affrontate con entusiasmo le sfide che vi si pongono davanti e vedrete che tutto andrà per il meglio. Attenzione anche alle spese, ne avete avute di eccessive.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, buon periodo in amore per il vostro segno. Approfittatene soprattutto se siete single da tempo. Tante cose presto torneranno al loro posto. Che volete di più? Nuove proposte arriveranno anche sul fronte lavorativo. Valutatele con calma, anzi siate propositivi, ma prima di accettare valutate pro e contro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 21 gennaio 2021) potrete risolvere tante incomprensioni in atto da tempo in amore. Con il partner non tutto funziona più come un tempo. Sicuri di voler andare avanti o meglio voltare pagina e cercare nuove avventure? Sul lavoro massima prudenza se dovete affrontare questioni delicate.

ACQUARIO

Cari Acquario, vi attende una giornata davvero complessa, soprattutto in ambito sentimentale. Mantenete la calma se non volete litigare inutilmente con il mondo intero. Abbiate pazienza se qualcosa non va come vorreste, d'altronde gli imprevisti possono capitare. Non abbattetevi e valutate un nuovo progetto lavorativo da portare avanti.

PESCI

Cari Pesci, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, siete in una fase di recupero, necessaria dopo un periodo complesso. Non tutto però è risolto. Nei prossimi giorni infatti non mancheranno i momenti no. Disagi all'orizzonte, ma riuscirete a superarli prima del previsto. Sul lavoro dovrete impegnarvi di più per raggiungere i vostri obiettivi.

