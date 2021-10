C’è una brutta giornata d’amore per Toro, Cancro e Gemelli: ecco l’Oroscopo del 4 ottobre di Paolo Fox

Ariete – In amore Venere dal 7 inizia un transito positivo nel tuo segno. A lavoro tutte le richieste vanno fatte con un minimo di logica perché lasciare il certo per l'incerto purtroppo è nel tuo stile.

Toro – In amore se la coppia è in crisi sarà meglio prendere una decisione in fretta. A lavoro bisognerebbe fare il punto della situazione, ogni tanto è bene fermarsi e valutare i pro e i contro.

Gemelli – In amore la Luna contraria oggi rischia di farti vedere nero anche se non c'è da essere pessimisti. A lavoro devi amministrare meglio le tue azioni, è probabile che tu debba cercare di mettere ordine e disciplina in una situazione del tutto caotica.

Cancro – In amore mantieni sotto controllo le situazioni che possono creare disagio in amore, gelosie, anche inutili. A lavoro l'attività professionale ha bisogno di una spinta ma ci sarà molto da fare entro febbraio per migliorare la situazione.

Leone – In amore sarà una giornata che ti porterà a confidarti molto sia con il partner sia con gli amici. Il lavoro ultimamente è febbrile, ci sono grandi novità in arrivo per chi ha una attività autonoma. È il caso però di fermarsi un attimo per raccogliere tutte le idee.

Vergine – In amore oggi sarai impegnato per risolvere un problema di coppia. A lavoro per chi ha un'attività in proprio sono in arrivo delle belle novità, progetti importanti per la fine di febbraio.

Bilancia – In amore se ti piace una persona e ovviamente sei ricambiato è il momento di agire. A lavoro nuove opportunità in arrivo ti faranno cambiare idea sui progetti che avevi già messo in cantiere.

Scorpione – In amore questo lunedì porta una positività maggiore rispetto al fine settimana. A lavoro all'ultimo momento potrebbe cambiare un accordo oppure già da tempo ha pensato di iniziare un nuovo percorso.

Sagittario – In amore una piccola battuta d'arresto nei rapporti di vecchia data. A lavoro per fine anno sono attese novità positive, ultimamente ti sei adagiato un po' troppo.

Capricorno – In amore sei in cerca di un amore che però non ti impegni per molto tempo. A lavoro con la buona volontà sbloccherai un progetto fermo da troppo tempo, fai molta attenzione alle spese in questo mese di ottobre.

Acquario – In amore in queste giornate devi recuperare l'amore, dopo un settembre conflittuale. A lavoro, se qualcosa non è andato per il verso giusto, non avere timore a chiudere un rapporto di lavoro; non farti condizionare.

Pesci – In amore l'inizio della settimana porta qualche dubbio sul tuo rapporto di coppia. A lavoro hai voglia di fare cose nuove, ma per il momento accontentati di quello che c'è. Non fare troppe cose assieme, le faresti male e sbagliate.

