ceat-presenta-la-gamma-europea-di-pneumatici-per-autocarri

Il produttore indiano Ceat Limited intende lanciare una gamma di pneumatici radiali per autocarri in Europa durante la prima metà di quest’anno. Parlando durante una conferenza online sugli utili finanziari il 20 gennaio, l’amministratore delegato Anant Goenka ha affermato che la gamma arriverà tra “quattro o sei mesi” e spingerà ulteriormente la forte crescita che l’azienda sta già vivendo nella nostra regione. La gamma dovrebbe essere posizionata sul mercato in modo simile ai “player coreani”, ha aggiunto.

L’espansione in Europa fino ad oggi è avvenuta attraverso la vendita di pneumatici agricoli e la gamma di pneumatici per autovetture di Ceat. Goenka ha parlato di “grande crescita” per quest’ultimo segmento e ha affermato che oltre ad aumentare la gamma, Ceat intende entrare in nuovi mercati come Francia e Germania. Il marchio è già presente in Italia, dove i consumatori possono scegliere da un portafoglio di pneumatici estivi, per tutte le stagioni e invernali per auto e SUV, con il progetto Ceat Store appena inaugurato. La gamma OTR e Agro è, invece, distribuita in esclusiva da Intergomma.

Anche gli Stati Uniti sono un mercato interessante per Ceat e l’azienda intende prendere piede anche in quel mercato, ma servirà un pò di pazienza in più poiché Goenka riferisce che sarà necessario a circa un anno per introdurre i suoi pneumatici radiali per auto e camion. Ma quando lo farà, dopo aver introdotto la gamma di autocarri Ceat per l’Europa, l’amministratore delegato è fiducioso che “il business internazionale come percentuale dei nostri ricavi crescerà notevolmente.”

Ricavi dalle esportazioni in aumento del 45%

Secondo Anant Goenka, la crescita del business internazionale di Ceat ha registrato ottime performance ai tre mesi fino al 31 dicembre 2021: Ceat ha ottenuto una crescita del 45% su base annua dei ricavi dalle esportazioni e del 27% dei volumi dalle esportazioni durante del periodo, e come già accennato l’Unione Europea e le Americhe sono state le nuove aree di interesse per l’azienda. Le esportazioni hanno rappresentato il 19% delle entrate complessive nella prima metà dell’anno finanziario in corso, rispetto al 14% dell’anno precedente.

Anche il business dei pneumatici OTR è parte di questi numeri positivi, con Ceat che ha ottenuto una “crescita robusta” all’interno di questo business. L’azienda ha anche guadagnato quote di mercato nel segmento vettura.

Domanda debole, margini sotto pressione

Anche se i numeri crescono in alcuni mercati, a livello generale Ceat Limited ha annunciato una perdita netta consolidata di Rs 200 milioni (2,34 milioni di euro) durante i suddetti tre mesi, il terzo trimestre dell’anno finanziario indiano. Il produttore di pneumatici ha ottenuto un fatturato di 24,13 miliardi di Rs (283 milioni di euro circa), che è aumentato dell’8,6% su base annua, e un margine EBITDA del 5,9%.

Commentando questi risultati, Anant Goenka afferma: “Stiamo assistendo a una domanda debole nel segmento del ricambio a causa del tiepido sentiment dei consumatori, dei prezzi del carburante più elevati e del rialzo più debole nei mercati rurali dell’India. La continua carenza di semiconduttori continua ad avere un impatto sulle vendite del segmento vetture OEM.”

I volumi di sostituzione sono diminuiti del 14% su base annua. Goenka ha condiviso durante la conferenza sugli utili che la domanda OEM di pneumatici per autocarri è rimasta forte, mentre la domanda di pneumatici agricoli e per due ruote è stata “lenta”, portando a una diminuzione complessiva su base annua dei volumi di primo equipaggiamento di circa il 7%.

“I nostri margini continuano a essere sotto pressione a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime, che hanno iniziato a diminuire verso la fine del terzo trimestre”, continua Goenka. “Stiamo adottando le azioni correttive necessarie per ridurre i costi e stiamo cercando di aumentare i prezzi per il futuro.”

