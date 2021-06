cecchi-paone-e-la-storia-del-coming-out:-come-ha-reagito-la-moglie?-incredibile!

Alessandro Cecchi Paone ha dichiarato la sua omosessualità ormai da molto tempo. Ora, è uscito fuori un retroscena incredibile che riguarda il suo coming out alla moglie.

Alessandro Cecchi Paone (da Getty Images)

Alessandro Cecchi Paone è un noto giornalista e presentatore televisivo italiano. Non solo, è anche un divulgatore scientifico e accademico italiano, infatti insegna in diverse università italiane. È laureato in scienze politiche alla Sapienza di Roma ed è anche un saggista con un ricco repertorio di pubblicazioni.

In televisione ha condotto diversi programmi, quasi tutti rivolti alla divulgazione scientifica. Il più famoso è indubbiamente La Macchina del Tempo, programma di grande successo andato in onda dal 1997 al 2006. In seguito ha iniziato anche a lavorare in trasmissioni di intrattenimento in qualità di ospite e opinionista.

Nel 1993, si sposò con Cristina Navarro, ragazza conosciuta mentre viveva in Spagna. Il loro matrimonio è durato dieci anni, poi all’improvviso il giornalista romano si innamorò di un altro uomo con cui tradì la sua ex moglie. Ovviamente a causa di questo il loro matrimonio terminò.

Ecco la reazione dell’ex moglie di Cecchi Paone al suo coming out.

Quando Cecchi Paone capì di essere omosessuale e di amare un uomo, non sapeva come confessarlo a sua moglie. Quando, poi, ha trovato il coraggio di dirglielo, la reazione di Cristina Navarro è stata sorprendente. Ovviamente le cose fra i due sono cambiate ma, a quanto pare, la donna non si è arrabbiata per la vicenda.

L’ex conduttore de La macchina del tempo ha affermato che quando fece coming out, sua moglie non si arrabbiò. Ovviamente le loro strade si divisero e per un po’ di tempo non si sentirono più. Successivamente, però, hanno ripreso un rapporto di amicizia molto bello che per Cecchi Paone è molto importante.

Cecchi Paone, infatti, ha confessato che la sua ex moglie continua ancora oggi ad essere una delle donne più importanti della sua vita. Al momento, non si hanno notizie se sia single oppure no.