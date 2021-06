cecilia-e-arianna-in-honduras:-annuncio-e-polemica-rovente-sull’isola

Ieri l’indiscrezione (data da Fanpage.it), oggi la conferma ufficiale da parte della produzione: Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione, rispettivamente fidanzate di Ignazio Moser e di Andrea Cerioli, per la finale dell’Isola dei Famosi 2021, sbarcheranno in Honduras. Le due donne sono già partite, così da poter sbrigare tutto l’iter per essere protagoniste, al fianco dei loro boys, durante l’ultimo atto del reality. Nessun dubbio sulla questione, visto che nelle scorse ore è stata proprio L’Isola, con un post sui social, a far sapere che la sorella di Belen e l’ex corteggiatrice di UeD sono in viaggio per il Sud America. Tutti felici e contenti? Assolutamente no, perché una parte del pubblico del programma si è fiondata sotto al post criticando aspramente la scelta della trasmissione timonata da Ilary Blasi.

“Le prime a partire per la finale in Honduras sono le nostre amate Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione”, si legge sul profilo Instagram dell’Isola dei Famosi, che ha postato una foto delle due giovani a corredo del messaggio. Quel ‘le prime a partire’ fa pensare che non saranno le sole, tra i parenti e gli affetti stretti dei naufraghi rimasti in gara, a raggiungere l’Honduras nelle prossime ore. Fatto sta che l’annuncio ha provocato un gran can can.

“Scelta incommentabile”, ha scritto un utente. “Buffonata”, ha fatto eco un secondo follower. Poi c’è chi ha dato dei “raccomandati” a Ignazio e Cerioli, e chi ha sottolineato che Moser è l’ultimo arrivato e che dunque poteva anche non ricevere la sorpresa. Infine c’è chi ha anche colto l’occasione per criticare l’intera edizione, valutandola noiosa e al di sotto delle aspettative. Quel che è certo è che l’annuncio relativo allo sbarco dell’argentina e della compagna del bolognese ha fatto un bel po’ di baccano, trovando molti contestatori agguerriti. Ora non resta che attendere di scoprire quali parenti degli altri concorrenti voleranno oltreoceano per la finale.

L’Isola dei Famosi si avvia verso la finale: chi si contenderà la vittoria

A contendersi il titolo insieme a Ignazio Moser e Andrea Cerioli ci sono altri quattro naufraghi. Vale a dire Valentina Persia, Beatrice Marchetti, Awed e Matteo Diamante. Questi ultimi due, però, sono in nomination e solo uno potrà accedere all’ultimo capitolo dell’edizione 2021.