cecilia-rodriguez,-brutto-scherzo-di-ignazio-moser:-“mi-ha-portata…”

Compagna di Ignazio Moser ingrassata: lui le fa un brutto scherzo in vacanza

Sono finalmente iniziate le vacanze di Cecilia Rodriguez che in queste settimane è stata impegnata per lavoro, posando per shooting e spostandosi continuamente. Ora la sorella di Belen si sta godendo il meritato riposo ma non ha potuto fare a meno di lamentarsi, sempre con il sorriso, del compagno. Proprio così! A quanto pare la modella avrebbe preso qualche chilo, anche se agli occhi di tutti appare sempre in perfetta forma. A rivelare di essere un po’ ingrassata è stata proprio lei sui social, sottolineando però che il fidanzato non l’ha di certo aiutata a tenere a bada le calorie, al contrario:

“Gli dico che ho preso qualche chilo e lui mi porta in un fast food”.

La modella ha mostrato le foto dell’hamburger e delle patatine fritte che non ha potuto fare a meno di mangiare. Segno che anche le belle della tv si lasciano andare a qualche peccato di gola.



Sorella di Belen rompe il silenzio: “Ecco cosa non mi piace fare in vacanza”

Ha raccontato di essere volata in Sardegna Cecilia Rodriguez nelle sue Instagram Stories. La modella ha deciso di trascorrere le sue vacanze sull’isola italiana, insieme al compagno Ignazio Moser e ai suoi amici. Ha ammesso però non essere un’appassionata del mare, o meglio del bagno al mare. “Come tutti sanno non mi piace stare in acqua, infatti sono l’ultima a fare il bagno”. La modella ha poi mostrato il mare cristallino in cui i suoi amici si erano immersi, mentre lei ha preferito stare sul lettino sotto l’ombrellone. Dalla sua postazione ha preferito poi godere della vista della doccia fatta da Ignazio Moser, piuttosto che tuffarsi.

Cecilia Rodriguez, notti brave in Sardegna. Il messaggio per la madre: “Non ti preoccupare”

Anche se poco incline a fare il bagno al mare, la compagna di Ignazio Moser è sembrata apprezzare la vita notturna. Poche ore fa infatti ha mostrato la serata goliardica trascorsa con gli amici in un noto locale della costa Smeralda, tra drink e musica. Ha voluto però rasserenare la madre, dichiarando mentre sorseggiava uno shortino: “Tranquilla mamma, è acqua”. Intanto il rapporto con l’ex ciclista prosegue a gonfie vele e la coppia sta pensando alle nozze e a un figlio tanto che di recente, una frase della modella, ha scatenato il gossip.

