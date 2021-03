cecilia-rodriguez-compie-gli-anni-e-festeggia-con-belen:-“alla-faccia-del-covid”

Cecilia Rodriguez ha spento 31 candeline lo scorso 18 marzo. Per l’occasione, nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia non permettano grossi festeggiamenti, Chechu si è concessa un piccolo “party” casalingo, una cena in compagnia della sorella Belen e della sua famiglia. Su Instagram, la showgirl ha condiviso al alcuni video della serata, prontamente presi di mira dalle critiche dei fan.

Cecilia Rodriguez e Belen violano la zona rossa?

Le immagini di Belen e Cecilia che ballano sulle note di ritmi latini sono finiti nel mirino delle accuse da parte dei followers, che numerosi non hanno potuto fare a meno di notare la possibile violazione della zona rossa. In Lombardia infatti, dove vige il semi lockdown, non è concesso fare visita ed amici e parenti e così come in tutte le regioni “rosse” sono consentiti solo spostamenti per necessità, lavoro e salute. Non è chiaro se le sorelle Rodriguez stiano trascorrendo la quarantena sotto lo stesso tesso, ma qualora non fossero “congiunte” starebbero di certo violando le regole. Ad infastidire i fan è stato in particolare il messaggio condiviso su Instagram da Belen: “Per quanto sia stato un compleanno particolare, alla faccia del COVID abbiamo ballato lo stesso!”.

Auguri a distanza per Ignazio Moser a Cecilia Rodrigez

In casa con Cecilia, oltre alla sorella Belen, pare che ci fosse la mamma delle sorelle Veronica Cozzani, che nel pomeriggio ha organizzato la cena, il piccolo Santiago e Antonino, compagno di Belen. Assenti il fratello Jeremias, così come il fidanzato di Cecilia Ignazio Moser, fuori Milano per impegni lavorativi. Dopo la crisi della scorsa estate, tra i due sembra essere tornato definitivamente il sereno. Su Instagram Moser non manca di farle recapitare i suoi auguri: “Auguri alla donna che amo, auguri alla donna che mi supporta e soprattutto mi sopporta ogni giorno, auguri alla donna vhe mi ha insegnato ad amare e che ogni giorno mi ricorda quanto sia bello farlo… auguri alla donna che é entrata nella mia vita come un uragano ma che da quando è arrivata splende sempre il sole… auguri amore mio!”.