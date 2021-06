cecilia-rodriguez-costumi-isola-dei-famosi:-marca-e-prezzo

Cecilia Rodriguez è tornata all’Isola dei Famosi in splendida forma. Dopo aver partecipato al programma nel 2015 la sorella di Belen è riapparsa in Honduras come super ospite della finale 2021. Una sorpresa di Cechu per il fidanzato Ignazio Moser, che si è classificato al quarto post. In spiaggia l’influencer e modella argentina ha messo in mostra il suo fisico tonico e scolpito, evidenziato da un look colorato e stravagante.

Per la finale dell’Isola dei Famosi Cecilia Rodriguez ha sfoggiato due costumi da bagno del brand Me Fui: un bikini due pezzi rosa, giallo e verde e un costume intero color sabbia. Il bikini è composto da slip americano con fantasia animalier mentre il reggiseno è con ferretto e chiusura con gancio. Il prezzo? Al momento non è segnalato sul sito dell’azienda: il modello non è ancora disponibile ma il costo dovrebbe aggirarsi tra i 70/80 euro.

Il monokini presenta invece dei tagli sulla pancia, ha coulisse regolabile attraverso tiracorda e terminali con perle. È in tessuto lurex. Disponibile sia in color sabbia, come quello scelto da Cecilia Rodriguez all’Isola dei Famosi, sia in glitter nero. Il costo? 79 euro.

Tutti i costumi di Me Fui sono disponibili sull’omonimo sito. Il marchio è di proprietà di Belen e Cecilia Rodriguez ed è nato nel 2014. Me fui in spagnolo vuol dire “me ne sono andata” e per questo il brand vuole essere una filosofia di vita. Un invito ad affrontare le situazioni critiche e di stress con leggerezza.

Le sorelle Rodriguez hanno deciso di entrare nel mondo della moda perché da sempre appassionate del settore. Questo progetto insieme ha unito ancora di più Belen e Cecilia, che fin da bambine sono molto legate e complici. Le due hanno lanciato da poco un altro marchio d’abbigliamento: Hinnominate.

Nel nuovo progetto Belen e Cecilia hanno coinvolto anche il fratello Jeremias, visto al Grande Fratello Vip nel 2017. I tre Rodriguez sono proprietari ma pure testimonial di Hinnominate, che propone capi d’abbigliamento unisex, comodi e adatti a tutte le esigenze della quotidianità.