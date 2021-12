cecilia-rodriguez-e-ignazio-moser-aspettano-un-figlio?-l’indiscrezione

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori? L’indizio social

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno per concludere insieme un altro anno coronato da un forte amore reciproco, che spesso potrebbe esser puntellato dal matrimonio o ancora da un figlio. Proprio a proposito della possibilità che i due abbiano un bambino si parla sempre più spesso, e dopo alcuni indizi di qualche settimana fa che però erano stati smentiti dalla diretta interessata, nelle ultime ore la situazione si fa di nuovo calda poichè proprio Cecilia ha raccontato di non esser stata bene, confessando di aver trascorso una nottataccia senza però specificarne le cause: “Sono stata malissimo, ho vomitato tutta la notte e per questo ho deciso di fare due passi” ha raccontato stamattina di buon’ora.

Cecilia Rodriguez smentisce di essere incinta: cos’era successo

Qualche giorno prima di Natale era già rimbalzata ampiamente la voce che Cecilia Rodriguez potesse essere in dolce attesa. Ad alimentare tali rumors, come nel caso odierno, furono proprio alcune circostanze e coincidenze che sembravano indicare tale direzione: durante un soggiorno con Ignazio Moser, la Rodriguez racconto che non aveva potuto bere alcol, non aveva potuto sciare, non aveva potuto fare la sauna e aveva avuto problemi col vomito, tutti sintomi e conseguenze di una possibile gravidanza, che però ha smentito.

Cecilia Rodriguez rompe il silenzio su una gravidanza: le sue parole

Dopo aver smentito di essere incinta, Cecilia Rodriguez ha voluto spiegare ai suoi fan che l’idea di diventare madre la alletta non poco. Pur avendo spiegato di non essere in dolce attesa nonostante le coincidenze (resta da capire se fosse o meno una manovra di depistaggio), Cecilia non ha nascosto di non vedere l’ora di diventare madre, e visto che la storia con Ignazio Moser va a gonfie vele, non pare impossibile immaginare che i due possano anche presto convolare a nozze.

L’articolo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano un figlio? L’indiscrezione sembra essere il primo su LaNostraTv.