cecilia-rodriguez-e-ignazio-moser-deludono-parpiglia:-“bastava-un-grazie”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, Gabriele Parpiglia deluso: “Bastava un grazie”

In queste ultime ore il noto giornalista e autore Tv Gabriele Parpiglia ha voluto giocare con i suoi numerosi follower su instagram al gioco delle domande/risposte. E tra loro c’è stato chi ha voluto chiedergli in che rapporti è al momento con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, i quali sono tornati recentemente in Tv alla conduzione della terza edizione di Ex On The Beach in onda su MTV Italia tutti i mercoledì sera. E a questo punto Gabriele Parpiglia non ha nascosto di essere rimasto male dal fatto di non aver ricevuto neppure un grazie dai due fidanzati, nonostante sia per merito suo se adesso conducono questo reality:

“Ci sono rimasto male perchè sono stato io a sceglierli e proporli a MTV, poi ho avuto la fiducia dei capi, ma il tutto è partito da me…Non dico tanto, ma un grazie che è gratis sarebbe bastato…”

Gabriele Parpiglia ha poi risottolineato di essere stato ferito da questo loro atteggiamento: “Loro lo sanno…Ci sono rimasto male, ma ho le spalle larghe…”

Gabriele Parpiglia su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser svela: “Ragazzi perbene, educati e puliti”

Gabriele Parpiglia, nonostante sia rimasto male per la poca gratitudine mostrata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, la quale ha lanciato un avvertimento al fidanzato, non ha comunque avuto problemi nel fare loro anche tanti complimenti. Difatti il giornalista su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ha svelato di credere siano senza ombra di dubbio due ragazzi educati e puliti: “Sono due ragazzi perbene, educati e puliti…” Qualità che secondo Gabriele Parpiglia non sono proprio facili da trovare nel mondo dello spettacolo: “Hanno qualità rare in questo mondo…”

Grande Fratello Vip, Gabriele Parpiglia non ha dubbi: “Il mio concorrente preferito? Tommaso Zorzi”

Un altro follower su instagram ha poi chiesto al giornalista Gabriele Parpiglia chi è il concorrente che più apprezza al GF Vip 6. E quest’ultimo, il quale due settimane fa circa ha intervistato Rosalinda Cannavò nel suo programma web, ha rivelato che in realtà continua ad essere Tommaso Zorzi il suo concorrente preferito, nonostante non faccia parte del cast di questa edizione:

“Se penso al percorso che abbiamo fatto insieme…Sorrido poco, ma sorrido…Passare dal Grande Fratello Vip alla conduzione di un format internazionale dopo tanti no…”

