cecilia-rodriguez-e-pierpaolo-pretelli-sorpresi-insieme-(foto)

Pierpaolo Pretelli e Cecilia Rodriguez beccati stamattina insieme (FOTO)

Giovedì scorso ha fatto il suo ingresso all’Isola dei Famosi Ignazio Moser. Ovviamente in studio a sostenere quest’ultimo c’era la sua fidanzata Cecilia Rodriguez, la quale in base a tantissime voci di corridoio pare abbia cercato in tutti i modi di non farlo partecipare al reality show perchè molto gelosa. Ma come starà passando questi giorni senza il suo fidanzato? A quanto pare molto bene. E giusto stamattina uno dei fotografi della pagina instagram Whoopsee ha sorpreso Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli insieme a Milano (la foto è disponibile dopo il secondo paragrafo). In questa immagine Pierpaolo Pretelli e Cecilia Rodriguez, come riportato dalla pagina instagram Whoopsee che ha fatto questo scoop, erano insieme a un amico in comune e sono sembrati essere in buonissimi rapporti. Cosa bolle in pentole?

Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli insieme: qual è il motivo del loro incontro?

La pagina instagram Whoopsee ha anche tenuto a precisare che Pierpaolo Pretelli e Cecilia Rodriguez sono stati pizzicati insieme stamattina in un bar impegnati a fare colazione. Come tutti sapranno molto bene, Pierpaolo Pretelli sta passando proprio questi giorni nella cittadina meneghina per stare al fianco alla sua fidanzata Giulia Salemi, la quale sembra stia cercando di chiarirsi con Tommaso Zorzi. Si ricorda inoltre che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno da poco festeggiato i due mesi d’amore. Comunque sia al momento non è dato sapere il motivo dell’incontro tra Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli né se ci sia un’amicizia di lunga data. Cosa si saranno detti i due? Potrebbe esserci un futuro lavorativo insieme?

Cecilia Rodriguez non raggiungerà Ignazio Moser in Honduras: “Sono già stata all’Isola”

La fanpage instagram Whoopse ha anche pubblicato un video in cui i follower hanno avuto modo di vedere Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli insieme impegnati in questo meeting mattutino. Finito questo incontro, sempre come mostrato nel video pubblicato da Whoopsee, il fotografo ha fermato Cecilia Rodriguez per sapere se tra poco raggiungerà il suo amato Ignazio Moser a L’Isola dei Famosi. A quel punto la ragazza, con il suo cagnolino al fianco, ha immediatamente risposto di no, aggiungendo di averci già partecipato anni fa: “No, no…Sono già stata all’Isola…”

L’articolo Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli sorpresi insieme (FOTO) sembra essere il primo su LaNostraTv.