Cecilia Rodriguez, è successo a Venezia. La sua reazione: “Tutti esauriti”

Cecilia Rodriguez spiazzata al Festival di Venezia: “Sono tutti esauriti”

Impegnata in questi giorni a Venezia per il 78 festival del cinema, Cecilia Rodriguez ha voluto documentare tutto sui social. Su Instagram Stories la sorella di Belen ha mostrato l’arrivo in Laguna, seguita dal suo staff e da altre influencer, come Beatrice Valli. Cecilia Rodriguez ha mostrato sui social i preparativi per la passerella a Venezia, e il dietro le quinte, a partire da trucco e parrucco, ma non è tutto. La fidanzata di Ignazio Moser infatti ha ripreso anche il suo lato ironico, sorridendo sulle pazzie fatte dal suo staff, durante i tempi di attesa e preparazione prima del red carpet.

“Questa è una banda di matti! Pensavo di essere esaurita io, invece sono tutti esauriti peggio di noi!”.

Queste le parole scherzose di Cecilia Rodriguez che ha ripreso l’amica Beatrice Valli e tutto il loro staff in una situazione divertente durante i preparativi.



Cecilia Rodriguez riprende un suo collaboratore: “Mi fai fare solo brutte figure”

“Non ti porto più da nessuna parte perchè ci fai fare solo brutte figure”. Questa la battuta ironica di Cecilia Rodriguez che in questi giorni è arrivata a Venezia per partecipare al Festival del cinema. La fidanzata di Ignazio Moser ha voluto scherzare con Antonio Perfetto, suo collaboratore e amico, e ha mostrato poi su Instagram Stories la bellezza dei canali di Venezia. La modella ha condiviso anche le foto dello scorso anno al festival, in cui ha partecipato insieme al compagno Ignazio Moser.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez divisi. Lui le manda una dolce dedica: “Regina”

Mentre Cecilia Rodriguez, che si è vaccinata di recente, è impegnata al 78 Festival di Venezia, Ignazio Moser è rimasto a Milano e sta trascorrendo il tempo in compagnia dei suoceri, aiutandoli con Santiago, Luna Marie e i loro amici a quattro zampe. Ignazio Moser ha continuato però a seguire ogni passo di Cecilia, tanto da commentare gli scatti della sua passerella a Venezia con una frase carica d’amore: “La regina”.

