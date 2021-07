cecilia-rodriguez-ed-ignazio-moser,-‘new-entry’:-finalmente,-attendevamo-da-tempo-questo-annuncio

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, nuovo arrivo in famiglia: finalmente, attendevamo da tempo questo annuncio dell’amatissima coppia.

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, nuovo arrivo in famiglia: finalmente, attendavamo da tempo questo annuncio dell’amatissima coppia. (Fonte Instagram)

È una delle coppie più belle ed affiatata del mondo dello spettacolo. Si sono conosciuti all’interno della casa del GF Vip e, da quel momento, non si sono più divisi. Parliamo di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che di recente abbiamo visto insieme in tv a L’Isola dei Famosi. La bellissima sorella di Belen, infatti, ha supportato tantissimo il suo compagno, uno dei finalisti del reality show di Canale 5: in occasione dell’ultima puntata è persino volata in Honduras per fargli una sorpresa! Un incontro super emozionante per i due innamorati, che non erano mai stati divisi per tutto questo tempo.

LEGGI ANCHE —-> Cecilia Rodriguez, non l’aveva mai detto prima d’ora: spunta un retroscena inedito, la verità

E, tornati in Italia, hanno annunciato qualcosa di veramente speciale. “Vi presentiamo il nuovo integrante della famiglia”, ha scritto la Rodriguez nella didascalia all’ultimo post condiviso su Instagram. Conosciamo insieme il nuovo arrivato!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, nuovo arrivo in famiglia: “Vi presentiamo Ercole”, lo scatto è dolcissimo

La famiglia Rodriguez – Moser si allarga! No, nessuna cicogna in arrivo, ma un nuovo amico a quattro zampe per la meravigliosa coppia. L’annuncio è arrivato qualche ora fa attraverso Instagram, ma la notizia dell‘arrivo di un cagnolino era stata già anticipata da Ignazio durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi. Finalmente lo hanno presentato a tutti! Si chiama Ercole, “per gli amici Ercolino”:

Eh si, davvero dolcissimo! Si tratta del secondo Jack Russel per Cecilia Rodriguez, che ha già la cagnolina Aspirina, alla quale è legatissima e con cui si mostra spesso insieme sui social:

Cecilia Rodriguez e la sua cagnolina Aspirina(Fonte Instagram)

Ed ora che la famiglia si allarga, la tenera Aspi avrà un fratellino. Una famiglia meravigliosa! E a voi piacciono Chechu e Ignazio?