cecilia-rodriguez-fa-chiarezza:-“non-sono-incinta-ma-non-vedo-l’ora!”

Cecilia Rodriguez smentisce le voci sulla presunta gravidanza: “Non sono incinta”

Una recente fotografia di Cecilia Rodriguez ha finito per scatenare il gossip nelle scorse ore. Sono stati parecchi gli utenti della rete ad ipotizzare che la fidanzata di Ignazio Moser potrebbe essere in dolce attesa, dopo aver visto il suo ventre leggermente arrotondato in uno scatto in cui è immortalata davanti allo specchio e tra le braccia del proprio amato. A fare chiarezza sulla questione smentendo la presunta gravidanza ci ha pensato proprio la nota modella, con queste parole:

“Non sono incinta ma quando sarà il momento state tranquilli che ve lo dirò, perchè non vedo l’ora che lo sapete!”.

Cecilia Rodriguez fa un chiarimento e sottolinea: “Un figlio deve arrivare nel momento giusto”

Diversi indizi nelle scorse ore hanno fatto pensare a tanti fan di Cecilia Rodriguez che la modella e influencer argentina potrebbe essere in stato interessante. In particolare per iniziare la fidanzata di Ignazio Moser durante la vacanza a Bormio ha fatto sapere di aver preferito non andare alla Spa del lussuoso hotel in cui alloggia: sono stati in numerosi a pensare che l’ex gieffina essendo incinta si è vista costretta a rinunciare a fare uso di saune per evitare uno svenimento. L’altro particolare è stato il leggero gonfiore sul ventre di Cecilia, messo in risalto da un vestitino grigrio scuro. Quest’ultima prima di rompere il silenzio sul gossip circolato su di lei, ha confessato: “Ci tenevo tantissimo a dirvi che sono stata molto bene in questo viaggio, mi capita di fare questi viaggi di lavoro e di trovare persone che non mi sono simpatiche. Voi dovete sapere che io sembro una ragazza molto semplice, ma invece sono una rompi coglion*, ve lo dico così lo sapete una volta per tutte, mi piace dire che sono intensa. In questa esperienza ho trovato un sacco di persone belle, veramente alla mano, sono una persona che si lamenta di tutto”.

A questo punto Cecilia dopo aver sottolineato di non essere affatto in dolce attesa, ha aggiunto:

“Ma ho la faccia di una che è incinta? Magari! Soprattutto un figlio che penso sia la cosa più importante e bella al mondo debba arrivare nel momento giusto, quindi serietà”.

Cecilia Rodriguez stufa: “Ma trovate una via di mezzo sennò vi aiuto io!”

Successivamente Cecilia Rodriguez che di recente ha acceso un gossip con il fidanzato Ignazio Moser ha fatto capire di essere stanca delle continue ipotesi dei suoi fan, ogni volta che vedono un suo nuovo scatto fotografico:

“Ma trovate la via di mezzo, se non la trovate vi aiuto io, se sono troppo magra non va bene, se un chiletto un più un po’ di gonfiore!”.

