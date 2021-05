Cecilia Rodriguez in rosso all’Isola dei Famosi: quanto costa il suo abito indossato per la puntata di ieri?

Cecilia Rodriguez in rosso all’Isola dei Famosi: quanto costa il suo abito indossato per la puntata di ieri? (Fonte Instagram)Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena, quella de L’Isola dei Famosi in onda ieri su Canale 5. Una puntata in cui è successo davvero di tutto, a partire dalle numerose sfide per conquistare la tanto desiderata immunità. E a commentare le vicende dei naufraghi, come sempre, la conduttrice Ilary Blasi, affiancata dal trio di opinionisti formato da Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Ma non solo! In studio, in occasione della puntata, arrivano tantissimi ospiti, molti dei quali sono ex concorrenti del reality o persone vicine ai naufraghi. Ieri è tornata anche Cecilia Rodriguez, a supportare il suo Ignazio Moser. Per la diretta di ieri, la showgirl argentina ha scelto un abito rosso longuette davvero incantevole. Curiosi di scoprire i dettagli del suo look? Vi spieghiamo tutto.

Ha portato fortuna al suo Ignazio Moser Cecilia Rodriguez, che ieri è tornata in studio all'Isola dei famosi per supportare la sua metà. Il concorrente, infatti, ha superato la nomination contro Roberto Ciufoli e Andrea Cerioli e ha potuto continuare la sua avventura sull'isola. E ha potuto anche scambiare qualche parola con la sua Chechu, durante il momento delle nomination. In occasione della puntata di ieri, la Rodriguez ha indossato un abito rosso davvero meraviglioso. Curiosi di conoscere i dettagli del suo look? A fornirli è la pagina Instagram L'armadio delle influencers:

Si tratta di un abito longuette con spacco, firmato Dolce e Gabbana. Il prezzo? 1750 euro! Eh si, un look davvero incantevole, quello sfoggiato da Cecilia. E voi, state seguendo il percorso di Ignazio Moser sull’isola? Pensate potrà arrivare fino in fondo nel reality show di Canale 5?