cecilia-rodriguez-lancia-un-avvertimento-a-ignazio-moser:-“non-ti-perdono-se…”

Ignazio Moser, l’avvertimento di Cecilia Rodriguez: “Non ti perdono se mi tradisci”

Oggi Cecilia Rodriguez ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo per dare qualche succosa anticipazione ai lettori sulla terza edizione di Ex on the Beach iniziata mercoledì scorso (la prima puntata è visibile interamente anche sul canale YouTube di Mtv Italia). Al suo fianco c’è anche il fidanzato Ignazio Moser. Ovviamente la giovane sorella di Belen Rodriguez ha parlato anche della loro storia d’amore, che ormai dura da diversi anni. E tra una confessione e l’altra, Cecilia Rodriguez ha lanciato un avvertimento a Ignazio Moser:

“Non riesco a perdonare il tradimento…Quindi Ignazio è avvertito…”

E in effetti Cecilia Rodriguez non ha mai fatto mistero di essere molto gelosa del suo compagno.

Cecilia Rodriguez fa un chiarimento: “Non tollero i tradimenti e l’ho fatto subito presente a Ignazio Moser”

La giornalista del settimanale Nuovo ha quindi fatto presente a Cecilia Rodriguez di aver avuto la sensazione che questo suo avvertimento a Ignazio Moser abbia un po’ il sapore della ‘minaccia’. E la sorella di Belen Rodriguez, che giorni fa ha svelato un retroscena su Ex on the beach, ha subito colto la palla al balzo per chiarire il fatto che sotto questo punto di vista ha da subito messo le cose in chiaro con Ignazio Moser:

“Certe delusioni io non riesco a superarle e l’ho messo subito in chiaro…”

La conduttrice di Ex on the beach su MTV Italia ha poi dichiarato che ormai arrivata ad un’età non ha certo più voglia di perdere tempo dietro amori fittizi.

Cecilia Rodriguez ammette: “La pandemia ha fatto bene a me e a Ignazio Moser”

Cecilia Rodriguez, sempre in questa intervista rilasciata al magazine Nuovo, ha poi confessato che se per alcune coppie questa pandemia è stata motivo di rottura, per la sua storia d’amore con Ignazio Moser è invece stata un toccasana: “Ci ha unito ancora di più…” E anche nel lavoro Cecilia Rodriguez ha dichiarato che avere Ignazio Moser al suo fianco a Ex on the beach gli dà sicurezza.

