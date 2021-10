cecilia-rodriguez-lo-ha-confessato:-“ignazio-moser-si-sente-minacciato-da-me”

Cecilia Rodriguez scherza su Ignazio Moser: “Ecco perché si sente minacciato da me”

Il pubblico ha sempre visto la coppia composta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser come solida, capace di perdonarsi e superare le difficoltà attraverso il dialogo e il buonsenso, e quando all’Isola dei Famosi Ignazio si è rifiutato di fare la proposta di matrimonio a Cecilia, ha dimostrato che in televisione è ancora possibile avere del pudore. In un’intervista al settimanale Nuovo Tv Cecilia Rodriguez, nel ribadire che non accetterebbe mai e poi mai un tradimento, ha scherzato sul suo compagno Ignazio Moser:

“Si sente minacciato da me, ma sa che è solo un avvertimento. Siamo completamente diversi, ma ma insieme ci compensiamo”.

Ex on the Beach 3, Ignazio Moser anticipa: “Un concorrente delle scorse edizioni tornerà in gioco”

Mercoledì alle 22.00 su MTV andrà in onda la terza stagione di Ex on the Beach con la coppia di conduttori Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Quest’ultimo al settimanale Nuovo Tv ha anticipato che “un concorrente delle scorse edizioni tornerà in gioco” e che i concorrenti (chi sono i single) non vedono l’ora di scatenarsi nel programma più bollente della televisione italiana. Il meccanismo sarà sempre lo stesso: ragazzi che interagiscono e iniziano a conoscersi per poi essere interrotti dai loro ex, che arrivano a disturbare la situazione.

Cecilia Rodriguez alla conduzione di Ex on the Beach: “Belen mi regala suggerimenti preziosi”

Lo ha ammesso Cecilia Rodriguez: dovrebbe documentarsi prima di affrontare qualcosa di nuovo, ma alla fine preferisce non farsi condizionare ed essere semplicemente se stessa. Ecco come si è preparata a Ex on the Beach, che conduce insieme a Ignazio Moser. “Belen Rodriguez? Mi regala suggerimenti preziosi” ha ammesso sua sorella Cecilia, “ma evito di chiedere aiuto”.

