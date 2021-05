cecilia-rodriguez-mostra-la-sua-nuova-casa:-pazzesca!-avete-notato-anche-voi?

Cecilia Rodriguez mostra la sua nuova casa: avete notato anche voi? È davvero pazzesca: l’immagine è davvero inedita ed è spettacolare!

Cecilia Rodriguez, avete visto la sua nuova casa? Fonte Foto: Instagram

Sembrerebbe proprio che Cecilia Rodriguez, nel mentre che Ignazio Moser è a L’Isola dei Famosi e in corsa per il titolo di vincitore, si stia dando parecchio da fare. Oltre ad essere super impegnatissima con il suo lavoro, la modella argentina è parecchio indaffarata anche con i lavori per la casa nuova. A quanto pare, infatti, i due piccioncini avranno un nuovo nido d’amore. E l’argentina, appena può, non perde mai occasione di poter seguire da vicino i lavori. È proprio questo che si apprende grazie ad uno degli ultimissimi scatti condivisi sul suo canale social ufficiale.

Attivissima sul suo profilo Instagram, Cecilia Rodriguez è solita aggiornare i suoi sostenitori su tutto quanto le accade. È proprio per questo motivo che, alcuni giorni fa, ha deciso di rendere partecipi il suo pubblico su una piccola parte della sua nuova casa. Non sappiamo quando lei ed Ignazio Moser si trasferiranno, sia chiaro. Fatto sta che, da come si vede chiaramente dall’immagina riproposta, questa ha tutte le carte in regola per dimostrarsi una casa davvero perfetta per loro.

Come dicevamo precedentemente, quindi, sembrerebbe proprio che Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, molto presto, avranno un nuovo tetto per poter vivere. E, soprattutto, realizzare i loro più grandi sogni. Non sappiamo ancora quando vi prenderanno parte a tutti gli effetti, sia chiaro. Fatto sta che, a quanto pare, sembrerebbe che i lavori stiano procedendo. E, da quanto traspare, stanno procedendo davvero alla grande.

Non siamo a conoscenza di molti dettagli della loro nuova casa, ve lo anticipiamo. Da quanto mostrato recentemente sul canale social ufficiale dell’argentina, però, sembrerebbe che sia davvero spettacolare! E ce ne da la conferma un “clamoroso” dettaglio spuntato fuori da una delle sue ultime foto. Di che cosa parliamo? Guardate un po’ qui:

Fonte Foto: Instagram

Non sappiamo che stanza sia, sia chiaro. Però, non si può fare a meno di notare che, al di là dell’immensa vetrata, vi sarà un giardino davvero spettacolare! Noi non vediamo l’ora di vederla completamente ed arredata. Voi?