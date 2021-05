cecilia-rodriguez-nella-bufera-dopo-il-punto-z:-scontro-con-andrea-iannone-e-polemica-su-giulia-salemi

Cecilia Rodriguez è finita in un grosso polverone a causa delle sue dichiarazioni fatte durante l’ultima puntata de Il Punto Z; la sorella di Belen ha dichiarato di non esser amica con Giulia Salemi e ha tirato in ballo anche Andrea Iannone. I diretti interessati non hanno preso bene le sue parole, ma cosa è successo?

Cecilia Rodriguez parla di Iannone e Giulia Salemi

Cecilia Rodriguez ha raccontato di aver conosciuto Giulia Salemi un paio di anni fa, quando hanno lavorato insieme, ma oggi fra loro c’è solamente un rapporto civile, non certo un’amicizia. Le due showgirl hanno un fidanzato in comune: Francesco Monte. La sorella di Belen, infatti, lamenta un certo fastidio nel constatare che la Salemi non l’abbia chiamata quando ha iniziato a frequentare il suo ex una volta fuori dal GF Vip 3.

Comunque per Cecilia Rodriguez non è nulla di grave e ormai è passato tempo; quello che però non la convince è la situazione creata intorno ai vari flirt della Salemi:

C’era una mezza storia con mio fratello, poi sua mamma ha detto una mezza cosa di Iannone e ho fatto uno più uno più uno.

Pierpaolo Pretelli, attuale fidanzato di Giulia Salemi, non ha preso bene queste parole e a seguirlo su tutta la linea c’è proprio Andrea Iannone. Il pilota si è subito chiamato fuori da ogni polemica dicendo di non conoscere la persiana. Cecilia Rodriguez, tuttavia, nelle sue stories di Instagram ha chiarito tutto, ma non prima di aver sganciato la bomba e aver condiviso un video di Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, intervenire sul suo flirt con Iannone:

Vorrei dirvi non so quante cose, ma almeno ve ne dico una. Non ce la possiamo fare così. La vita è bella, divertiamoci, godiamocela ma non così. Perché veramente mi sento… su Scherzi a Parte? Non so dove, Le Iene?

Di seguito le storie di Cecilia:

A distanza di poche ore, comunque, è arrivata la smentita anche da Iannone stesso che ha detto:

Per fortuna che la stessa Giulia Salemi smentì le parole della madre. Come d’altronde feci io all’epoca. Credevo lo ricordassi dato che stavo ancora con tua sorella! Spero che ora sia tutto chiaro per tutti, chi mi conosce sa bene che non sono solito fare queste cose, anzi!

Che gran caos! La prossima volta Cecilia ci penserà prima di lasciarsi andare a qualche leggerezza in diretta!