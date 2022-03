cecilia-rodriguez-non-si-trattiene:-“io-e-ignazio-non-ve-lo-possiamo-dire,-ma…”

Cecilia Rodriguez ha un nuovo progetto in ballo con Ignazio Moser: la sua confessione

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono sempre molti attivi sui social. Difatti non c’è un solo giorno in cui non pubblichino foto e video su instagram. La coppia è anche molto impegnata sul versante televisivo, visto che hanno condotto insieme ben due edizioni del provocante reality show di MTV, Ex on the beach. C’è inoltre da segnalare che Ignazio Moser è da una settimana alla conduzione del programma web Isola Party in onda su Mediaset Infinity. Finita qua? Nemmeno per idea perchè proprio in queste ultime ore Cecilia Rodriguez su instagram si è lasciata sfuggire che sono in ballo per un altro progetto top secret: “Non so se ve lo posso dire però stiamo vedendo un copione…” La ragazza si è poi rivolta al fidanzato per chiedere se possono dare qualche anticipazione in più in merito: “Possiamo dire? Un piccolo anticipo, possiamo o no?”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ritorneranno presto in Tv? Lei: “Non so se è quello che vi immaginate”

Successivamente Cecilia Rodriguez ha comunque voluto dare una piccola anticipazione sul progetto in ballo insieme al suo Ignazio Moser, che ieri sera ha intervistato Manuel Bortuzzo a L’Isola Party. Cosa ha detto? Ha rivelato che questo progetto inizia con ‘ex’ (nuova edizione di Ex on the beach?). La sorella di Belen Rodriguez ha poi voluto mettere le mani avanti, asserendo di credere che forse questo indizio che ha dato potrebbe trarre in inganno: “Inizia con ‘ex’ però non so se è quello che vi immaginate…”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: per loro successo in amore e nel lavoro

Cecilia Rodriguez, in questo suo intervento su instagram, ha comunque tenuto a precisare che ben presto aggiornerà i suoi follower su questo nuovo progetto, che pare sorprenderà tutti. Ovviamente i fan di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno già iniziato a fare le prime ipotesi sui social su questo nuovo progetto. Condurranno un nuovo programma in Tv?

