cecilia-rodriguez,-nuovi-problemi-con-ignazio-moser:-imprevisto-in-vacanza

Cecilia Rodriguez ha un problema in vacanza con Ignazio Moser: “Le ho perse tutte”

È in vacanza felice con il fidanzato e alcuni amici, Cecilia Rodriguez. la sorella di Belen si sta godendo il meritato riposo, dopo aver lanciato la sua nuova linea di costumi e aver sostenuto il fidanzato negli ultimi mesi della stagione televisiva all’Isola dei Famosi. Per Ignazio Moser Cecilia Rodriguez era anche volata in Honduras e aveva poi trascorso due settimane di quarantena tornata in Italia. Ora la modella è libera come l’aria e felice di trascorrere le sue giornate in vacanza con il fidanzato. Non è mancato un imprevisto per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. La modella ha infatti raccontato in queste ore su Instagram Stories:

“Volevo chiedervi una cosa, perchè ho perso tutte le chiavi, quindi volevo sapere se vuol dire qualcosa…intanto dobbiamo stare più attenti”.

Cecilia Rodriguez: “Niente è cambiato”. Cosa sta succedendo in vacanza con Ignazio Moser

“Ogni tanto passo a salutarvi perchè vi spaventate e dite che non sto bene. Sono in vacanza, niente è cambiato perchè sono ancora a letto col mio caffettino”. Queste le parole di Cecilia Rodriguez su Instagram Stories. La sorella di Belen si è mostrata in camera da letto, per raccontare la sua quotidianità. Nonostante il problema con le chiavi, Cecilia Rodriguez non si è scoraggiata e ha iniziato la giornata pronta a rilassarsi al mare in barca e a divertirsi.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez inseparabili. Lei ammette: “Sto molto bene”

Nessuna ombra di crisi per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia è inseparabile, e i sussulti della scorsa estate sembrano essere un ricordo lontano anni luce. “Sto molto bene, mi sto divertendo tantissimo, mi sto godendo queste vacanze al massimo” ha proseguito Cecilia Rodriguez che ha voluto tranquillizzare ulteriormente i suoi fans dopo la brutta caduta in bicicletta.

